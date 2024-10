El entrenador del Cádiz CF explica qué le falta al equipo y avisa: "aquí no se rinde nadie"

El entrenador del Cádiz CF, Paco López, confía en el trabajo que está realizando la plantilla y el cuerpo técnico para revertir la situación y el que equipo se adentre en la senda de la victoria. El conjunto amarillo afronta el miércoles 23 de octubre una nueva oportunidad en el campo del Eibar (a partir de las siete de la tarde).

El técnico es consciente de que se trata de un encuentro complicado, aunque el triunfo no es ni mucho menos imposible. "Hemos hablado con los jugadores de que es un campo difícil con un rival con una identidad clara en su estadio desde hace muchos años y que siempre opta al ascenso. No nos va a sorprender esa situación", explicó la rueda de prensa previa al partido de la undécima jornada de Liga.

"Es un encuentro complicado como lo son todos en esta categoía, tenemos que mirar qué tipo de partido queremos y que llegue la victoria que nos dé confianza, que es lo que más echo en falta", expuso el técnico, sin apenas tregua entre un compromiso y el siguiente. "Tras perder el domingo, al día siguiente tuvimos entrenamiento y análisis sin apenas tiempo por lo que viene. Tenemos que seguir mejorando y persistir, no hay más".

López aseguró que no hay un patrón definido acerca de la compleja situación que sufre el Cádiz CF. "En los primeros partidos se nos adelantaban en la primera parte y pegábamos arreones en la segunda. No hay un patrón de lo que pasa, en cada partido hay patrones diferentes", dijo el entrenador antes de resaltar algo que tiene muy claro: "Cada vez que cometemos un error es un lastre que nos pesa demasiado".

El técnico revisó los primeros 25 minutos del duelo ante el Racing de Santander. "Podíamos habernos puesto con dos o tres a cero, tuvimos muchas llegadas y tiros ante un rival complejo de neutralizar". A su juicio, "no hay muchos equipos que generen en esos 25 minutos lo que generamos nosotros".

Reconoció que el panorama cambió en la segunda parte: "Tenemos la pérdida de Chust y la otra de Kouamé y nos olvidamos de lo bueno que hemos hecho…".

¿Cuál es la solución? "No hay otra que seguir insistiendo", subrayó el míster. "No podemos quedarnos anclados, vamos a un nuevo paetido con la ilusiñón del cambio y si no al sguiente partido, no voy a dejar que nadie baje los brazos, que nadie se rinda, no va conmigo y yo tampoco lo voy a hacer yo".

"Entiendo las críticas, llevamos muchos años en esto, pero en mi vocablario no existe la palabra rendición. Hay que dar el máximo, ser honesto y seguir", afirmó el técnico.

Sobre la pregunta de si es mejor que el Cádiz CF juegue fuera (no conoce la victoria en casa", el entrenador contó que "llegamos a esa conclusión porque ganamos en Castellón y Cartagena, pero después perdimos en Huesca".

Señaló que "afecta que el público pite cuando las cosas no van bien, eso es algo que hay que asumirlo. Es nuestra profesión y hay que saber convivir con eso. A los jugadores les hago entender que cada uno está en su papel. La gente va con ilusión al estadio, se gasta el dinero de su abono y este año quiere ver a su equipo arriba. Entiendo la afición, el equipo quiere hacerlo lo mejor posible".

Lo más echa de menos de su equipo "es más atreviminto con el balón, se lo he dicho a los jugadores, pero entiendo el miedo a fallar, jugar con esa emociñon no es fácil". López se mostró "convencido de que "cuando los resultados sean mejores el equipo se va a atrever a hacer más cosas, pero hay que dar un paso adelante para buscar esa confianza".

Sobre si los jugadores le han propuesto cambiar la idea de juego, el técnico fue contundente: "No, al contrario. El sentimiento que tenemos es que los futbolistas creen en lo que hacemos. Con nuesta metodología les hacemos responsables de la idea. A día de hoy tenemos una plantilla que cree en los que se trabaja".