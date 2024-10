La contundente respuesta de Paco López a Cervera: "Jamás criticaría..."

Hace algo menos de una semana, el extrenador del Cádiz CF Álvaro Cervera analizaba en la cadena Ser la actualidad del conjunto amarillo y destacaba el elevado número de goles que está recibiendo en el arranque del campeonato.

Cervera afirmó que "me llama la atención que Cádiz CF y Almería son los más goleados, no es porque sean malos defensores o porque tengan malos defensas o no defiendan bien. Es porque se sienten obligados a algo que les hace ser equipos muy vulnerables. Cada uno lo ve de una manera, pero en Segunda no es esa la forma de manejarte".

Apuntó algo más: "Les penaliza encajar. Si metes tantos goles, cerrando un poco la portería, imagínate dónde estás. No soy de los que opina que para meter te tienen que meter. Si metes es porque tienes buenos jugadores. Manteniendo la portería a cero si tienes buenos jugadores la mayoría de los partidos los terminas ganando, puede que el juego no sea el más brillante. Al principio piensas en una cosas, pero luego quieres que el equipo gane, que saque puntos y lo demás lo dejas atrás. Lo importante son los puntos. Cuando hablan que quieren ser protagonistas, el protagonista es el resultado".

El actual entrenador del Cádiz CF, Paco López, fue preguntado el martes 22 de octubre por las declaraciones de Cervera durante la rueda de prensa previa al encuentro contra el Eibar que se disputa en Ipurua el miércoles 23.

López dijo que no valorabas las palabras de Cervera pero sí le lanzó un mensaje contundente del que se deduce que no le han sentado nada bien.

El preparador cadista dijo que "no entro a valorar lo que dijo" antes de ir al grano. "Nunca jamás criticaría la idea de otro entrenador por muy distinta que sea a la mía y menos en determinadas situaciones".

Antes de ser preguntado por las manifestaciones de Cervera, Paco López ya había deslizado algo que se podía interpretar como una respuesta. El actual inquilino del banquillo cadista indicó que "antes en Segunda se jugaba más a mantener la portería a cero replegado atrás, pero hoy hay pocos que se metan atrás, te dejen la pelota y no propongan, y aun así es difícil crear ocasiones claras".