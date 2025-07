El entrenador del Cádiz CF da una pista sobre la posición de Suso

Cádiz/El primer amistoso del Cádiz CF de la pretemporada deparó un resultado lógico con la goleada (0-5) sobre el Barbate y un marcador que incluso se quedó corto después de un sinfín de oportunidades desperdiciadas por el conjunto amarillo. Debutaron Sergio Ortuño, Suso, Álvaro García Pascual, David García e Isaac Obeng mientras que Alfred Caicedo y Joaquín González lo harán en próximas citas. La siguiente es ante el UD Leiria (Portugal) el miércoles 16 de julio en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

Uno de los acientes del ensayo veraniego fue el estreno de Suso, no en un partido oficial pero sí en un encuentro que sirvió para que experimentase sus primeras sensaciones como futbolista del Cádiz CF. El entrenador, Gaizka Garitano, dio una pista sobre la ubicación que el gaditano puede tener sobre el césped.

Suso se movió como segunda punta en los 45 minutos que estuvo sobre el tapete. No dejó de ser una mera prueba, pero la primera decisión del técnico fue colocar al fichaje por dentro para que se moviese en busca de la pelota con la que tratar de asociarse con sus compañeros.

La posición de Suso fue quizás ser el anticipo de la que ocupará de manera habitual a lo largo del curso cuando llegue la hora de la verdad. Todo apunta a que no partirá desde el extremo derecho para no sufrir demasiado desgaste en la faceta defensiva. Eso no significa que no tenga que defender. Ante el Barbate, el gaditano se empleó en la presión alta y cuando tuvo el balón, dejó algún pase como botón de muestra de su calidad.

Suso aportó una asistencia a balón parado. Un saque de esquina suyo lo culminó Iker Recio con un cabezazo al fondo de la portería. El ex del Sevilla puso una rosca en el corazón del área que facilitó el remate. Su pase fue un adelanto de lo que está por llegar. La estrategia a balón parado puede dar muchos goles.

La primera aparición de Suso fue una toma de contacto. Jugó la primera parte, se movió por la zona de influencia del ataque e irá a más con el paso de las semanas. Salvo que el técnico dé un giro, no será extremo. Garitano colocó a De la Rosa en la derecha, a Borja Vázquez en la izquierda y a Suso por el centro. Se espera algún fichaje en el mercado veraniego para completar las bandas.