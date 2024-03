El entrenador del Atlético de Madrid explica el peligro del Cádiz CF

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió el viernes 8 de marzo, en la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz CF, en la confianza "absoluta" en su equipo, expresó que es "un hombre de club y ante todo siempre están las prioridades" de la entidad cuando fue preguntado por los objetivos, y advirtió del partido de "mucha presión" que le espera este sábado a su equipo en el estadio Nuevo Mirandilla.

"Siempre digo que soy hombre de club y, evidentemente, ante todo, siempre están las prioridades del club", explicó en la rueda de prensa de este viernes el técnico argentino, cuyo equipo siempre tiene marcada por la institución la clasificación para la Liga de Campeones a través de los cuatro primeros puestos como meta indispensable cada año.

"No" le falta ambición ni a su equipo ni a él, según expresó Simeone. "Creo que es buena. Es bueno tener objetivos siempre importantes y me imagino que todos los chicos cuando juegan a la pelota siempre quieren ganar; desde chiquititos, cuando juegas en el barrio contra un amigo o un rival no creo que quieras perder. La ambición siempre es buena", dijo.

Enfrente estará el Cádiz CF, que encadena 23 jornadas sin ganar, con once derrotas y doce empates, desde la victoria por 3-1 contra el Villarreal del 1 de septiembre.

"Nosotros lo valoramos en el momento en cuál está. Ha tenido una mejora importante desde la llegada de Mauricio (Pellegrino), está trabajando muy bien, es un equipo agresivo e intenso", avisó.

"Vamos a tener un partido de mucha presión, mucho juego de segunda pelota, mucho centro, porque es uno de los equipos que más centra en la Liga española, así que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", continuó Simeone, que, en su análisis de la versión del Atlético como visitante, "es difícil acertar en el diagnóstico".

"Confío absolutamente en el equipo que tenemos y en que este sábado podamos hacer un buen partido", se limitó a responder el técnico cuando fue preguntado por la secuencia actual de su equipo lejos del Cívitas Metropolitano: sólo dos victorias en sus últimos once choques oficiales, cinco encuentros seguidos sin ganar y, en concreto en LaLiga, un triunfo en sus ocho salidas más recientes, con tan solo cinco puntos ganados de los 24.

La baja de Giménez

Sin "nada que comentar" sobre la reunión que sostuvo Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, con la plantilla y el cuerpo técnico tras el entrenamiento matutino del jueves, Simeone consideró que su equipo tiene que crecer en el "colectivo" para reaccionar fuera de cada, porque, "sobre todo, un sistema es todo".

"No es el arquero y no son los mediocampistas. Es el arquero, los centrales, los bandas, los laterales, los medios, los internos, los delanteros, los extremos... Es un todo. Y necesitamos mejorar", advirtió Simeone, quien tendrá las bajas de Antoine Griezmann, José María Giménez, Pablo Barrios, César Azpilicueta y Thomas Lemar para la visita a Cádiz.

En el caso del central uruguayo, será su cuarto choque seguido de baja y el octavo fuera de competición de los últimos diez. "Supone que es un futbolista importantísimo para nosotros. Cada vez que está bien, el equipo tiene mejor seguridad defensiva y lo necesitamos", valoró el entrenador, que contará de nuevo de inicio en Cádiz con Gabriel Paulista.

"Ha venido de un equipo importante como el Valencia, viene de hacer una temporada buena y se conoce la Liga española. Es un futbolista que defensivamente nos está dando lo que queremos. Esperemos que pueda tener esa regularidad que se pide para los futbolistas que están en el Atlético de Madrid. Llegó hace poco, se adaptó muy bien de estar en el grupo y lo que necesita el equipo. Esperemos que siga aportando situaciones de su juego para lo que necesita el equipo", repasó sobre el central brasileño.