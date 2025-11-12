Embarba: "El Cádiz es un equipo muy trabajado defensivamente"

Adrián Embarba, actual pichichi de la UD Almería con siete dianas en su cuenta particular y uno de los capitanes del plantel indálico, comparecía este miércoles ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del conjunto rojiblanco, marcada por el derbi andaluz ante el Cádiz CF de este domingo a las 16:15 horas.

Buena dinámica: "Desde pretemporada el equipo viene haciendo un trabajo muy bueno en cuanto a nivel individual y colectivo, de idea de juego. Esa confianza se transmite y somos conscientes del grupo que somos, eso se traduce en resultados en una categoría muy igualada. Hemos enganchado una racha que hay que alargar lo máximo posible. El partido del Ceuta no penaliza porque está pendiente. Lo contamos como un bonus y ojalá ganemos otra vez este fin de semana. Estamos contentos con la dinámica del equipo".

Declinó ofertas: "Siempre he priorizado el estar aquí. Tuve opciones de escoger otro equipo en Primera, pero soy directo y dije que mi contrato estaba aquí y sabía que podía ayudar como estoy haciendo. El míster y el club hicieron de su parte y fuimos de la mano para un acuerdo".

Pichichi del equipo: "He insistido mucho desde el inicio de temporada en hacer números. Siempre demuestro trabajo y compromiso, pero he incidido más en hacer números y por suerte o merecimiento están llegando. Estoy contento a nivel personal siendo más decisivo. A la hora de asumir responsabilidades y tener acierto igual en otras temporadas no lo tenía tanto. Eso junto a la confianza que noto que se deposita en mí lo es todo".

Fortalezas del rival al que se miden el domigo, el Cádiz CF: "Es un equipo muy trabajado defensivamente y cuesta hacerles gol. Hay que maximizar las oportunidades y no cometer errores. Conocemos a Garitano y su idea de fútbol. Será un rival incómodo, yendo a todos y jugando más directo".

¿Igualar a Suárez?: "Hablo mucho con Luis Suárez, tengo muy buena relación. Todas las semanas nos escribimos y estamos con el pique para ver si llego a cogerlo. Pienso en marcar contra el Cádiz, pero lo más importante es que el equipo gane. Es un reto a nivel personal superar mi marca. Llegar a los números de Luis sin ser delantero es muy difícil, pero lo voy a pelear".