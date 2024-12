La eliminación del Cádiz CF en la Copa depara consecuencias

La Copa del Rey es un torneo que ganará un equipo de Primera División y seguramente uno de los grandes. Los demás tratan de llegar lo más lejos posible. En el caso del Cádiz CF, ha sido incapaz de sobrevivir en la segunda ronda a pese a tener un sorteo favorable que deparó un partido contra el modesto Eldense en el estadio Nuevo Mirandilla. El cuadro anfitrión no la talla, perdió 0-1 y dijo adiós con más pena que gloria.

La Copa sirve para intentar tener una dinámica positiva, para que los menos habituales dispongan de los minutos que no disfrutan en la Liga y para que el equipo mantenga el ritmo competitivo.

La eliminación del Cádiz CF acarrea consecuencias en el calendario de la temporada 2024-25. El nombre del equipo amarillo no aparecerá en el sorteo del tercer cruce que se celebra el lunes 9 de diciembre en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.

De haberse clasificado para el próximo capítulo, el conjunto entrenado por Paco López hubiese afrontado compromiso copero el primer fin de semana el año 2025 (el 4-5 de enero), y además con una escuadra de la máxima categoría como posible adversario.

La realidad es que el Cádiz CF no juega ese fin de semana y eso supone que va a estar tres semanas con. El último encuentro oficial de 2024 lo juega el domingo 22 de diciembre en el campo del Almería (21ª jornada de Liga) y ya no salta al césped hasta el fin de semana del 11-12 de enero (la fecha exacta aún no está definida) para medirse al Levante en el Nuevo Mirandilla en el duelo con el que inaugura la segunda vuelta.

Al quedarse fuera de la Copa, el equipo amarillo pasa de estar dos semanas sin competir a tres. Más de veinte días sin jugar justo a mitad de curso. Los parones los carga el diablo porque existe el peligro de que los futbolistas pierdan el ritmo. El cuerpo técnico se verá obligado a diseñar un plan de trabajo específico enfocado al mantenimiento del estado de forma de los jugadores. Después del pertinente descanso navideño, el equipo volverá a la carga con el objetivo de corregir en el segundo tramo del campeonato el deficiente recorrido realizado en el primero.