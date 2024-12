Iván Alejo pide perdón a la afición del Cádiz CF: "Me equivoqué"

Cádiz/El Cádiz CF se despidió de la Copa del Rey con una dolorosa derrota en casa frente al Eldense (0-1) la noche del pasado miércoles 4 de diciembre. Dijo adiós en la segunda eliminatoria y una vez más ofreció malas sensaciones. El conjunto amarillo sumó una nueva decepción a una temporada que está siendo de todo menos buena.

El partido dejó algún episodio desagradable cuando Iván Alejo dedicó un feo gesto a la afición tras ser fue pitado después de un fallo en el desarrollo del juego durante la primera parte. Desde entonces, el 11 del equipo amarillo recibió silbidos que alcanzaron su sonido más elevado cuando fue sustituido en la segunda mitad. La hinchada demostró estar bastante harta del mal rendimiento del equipo.

Iván Alejo recapacitó en las últimas horas y lanzó un mensaje dirigido a la afición para pedir perdón por lo que hizo. El extremo se valió de sus cuentas de X (antes twitter) e instagram para manifestarse el jueves por la mañana. Se dio cuenta de que había metido la pata como así reconoció. A sus 29 años, el vallisoletano recorre su sexta campaña en la entidad cadista, con la que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

El futbolista tuvo el gesto de pedir perdón a los hinchas con el siguiente mensaje:

Siempre me gusta ir de frente y afrontar las cosas tal y como son. Soy humano y ayer me equivoqué. Quiero pedir mis más sinceras disculpas a los aficionados del Cádiz CF con los que ayer pagué mi frustración por no estar a la altura de lo requiere este escudo.

No se os puede reprochar nada y yo cometí el error de hacerlo, sin poder controlar las emociones y sin saber gestionar la situación.

Os pido perdón con la mano en el corazón y os prometo que trabajaré y trabajaremos para salir de esta situación tan complicada en la que nos encontramos. Una vez más, PERDÓN.