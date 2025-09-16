Elegidos para la gloria en el Cádiz CF

La competición en Segunda División cumple cinco jornadas de Liga y ya se puede analizar la participación de los jugadores en la plantilla del Cádiz CF, lo que deja al descubierto aspectos muy llamativos que hasta hace unos meses serían impensables.

Después de cinco encuentros son 450 minutos -sin contar los añadidos- los que han estado en juego en el Nuevo Mirandilla y a domicilio, una cifra que no es fácil alcanzar cuando la Liga está en esa fase en la que aún colea los últimos movimientos de la pretemporada y el cierre del mercado. Las lesiones del ecuador del verano y la llegada tardía de refuerzos también limitan la participación de los jugadores.

En el Cádiz CF hay solo cuatro jugadores que han sido capaces de hacer pleno después de algo más de un mes desde que la pelota empezó a rodar. Cuatro futbolistas que comenzaron y acabaron los partidos con lo que ello supone a esta altura de curso.

En el caso del equipo amarillo la lista de elegidos viene con sorpresa porque hasta la campaña pasada hubiera sido impensable ver a algunos de los nombres. Se puede decir que no hay pesos pesados que resistan de la pasada campaña o que sean fichajes nuevos, y es ahí donde surgen las sorpresas.

El primer nombre que suma el pleno de 450 minutos es Víctor Aznar. El portero hispano-brasileño fue esta pasada pretemporada la apuesta de Gaizka Garitano para pelear el puesto con David Gil, pero lo que le ha beneficiado es la lesión que arrastra el madrileño desde la parte final de la última temporada. Esa ausencia abrió el camino a Víctor Aznar para hacerse fuerte entre palos, con buenas acciones que tapan algunos errores.

La defensa trae a dos integrantes que lo han jugado todo. Era esperado el caso de Mario Climent, quien ya el curso pasado fue fijo cuando en enero cambió el Mérida por el Cádiz CF. Desde que viste de amarillo el lateral izquierdo representa aquello de Climent y diez más, y así se lo viene demostrando el entrenador.

El otro zaguero con pleno de minutos sí es sorprendente. Se trata de Iker Recio, a quien le está viniendo de perlas la baja de Fali. Sin el valenciano, el ex futbolista del Antequera se aferra a los minutos que le brinda el técnico formando pareja con Bojan Kovacevic y en una ocasión con Pelayo Fernández. No era previsible en pretemporada que el central madrileño acumulara tanto protagonismo.

El último caso que lo ha disputado todo es Moussa Diakité, posiblemente el canterano con mayor crecimiento en el Cádiz CF en los últimos años. La temporada pasada Garitano le abrió la puerta con valentía y la respuesta del maliense ha sido casi perfecta. Tan perfecta que este año es él y quien corresponda a su lado porque el preparador vasco tiene fe ciega en las posibilidades del pivote.

Víctor Aznar, Iker Recio, Mario Climent y Moussa Diakité son cuatro privilegiados que se han ganado cada minuto sobre el verde y cuyo rendimiento augura, por el momento, que esos 450 minutos de cada uno de ellos vaya en aumento. Sin duda, cuatro elegidos para la gloria.