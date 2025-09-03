Efe Aghama y la referencia de Neymar para triunfar en el Cádiz CF

Puesta de largo de Efe Aghama, una de las últimas incorporaciones del Cádiz CF casi en el límite del mercado veraniego, que llega del Ceuta y que ha sido presentado en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla.

Acompañado por el coordinador de la dirección deportiva, Juan Cala, fue el lebrijano el que explicó cómo se dio la opción de hacerse con el extremo. "Era oportunidad de mercado que se nos presentó para su contratación. Primero pensando en la cláusula de rescisión y al final mediante un acuerdo entre los presidentes muy similares a la cláusula; de esa forma se hizo el traspaso. Es un jugador con un desparpajo tremendo", destacaba. Juan Cala agregó que "con ese desparpajo en el uno contra uno es desequilibrante, sin vergüenza y jugador de calle, algo que buscamos en esa posición". La apuesta del Cádiz CF es con un contrato de larga duración.

Efe Aghama tomó seguidamente la palabra, a través de un intérprete, para dejar sus sensaciones iniciales en su nuevo equipo. "Es muy bonito estar aquí en Cádiz. Es una oportunidad muy buena para mí y quiero que todos sepan qué tipo de jugador soy. Es un placer estar en un club con tanta historia", añadiendo que "soy consciente de que muchos no me conocen, pero quiero demostrarlo". "Demostrar al míster que tengo un sitio en el once. Quiero adaptarme lo antes posible para poder tener opciones en el equipo".

El problema de la adaptación del nigeriano. "Al principio es complicado porque son compañeros nuevos a los que hay que adaptarse poco a poco. Pero quiero adaptarme bien lo antes posible, hablar con todos y que de aquí a poco tiempo tener una adaptación al cien por cien", explicaba.

Efe Aghama se refirió a su posición en el campo. "Prefiero jugar de extremo izquierdo y el jugador en el que más me he fijado es Neymar. Me fijo en los jugadores de ataque y quiero demostrar que soy un jugador de talento".

Su procedencia de un equipo de Segunda, el Ceuta. "Comencé con mucha ambición cuando empecé en el Ceuta. Es lo que quiero hacer aquí. También en Segunda División quiero demostrar mi talento, que me gusta atacar y moverme en ataque".

El extremo lanzó un guiño a la afición del Cádiz CF. "He podido recibir el cariño de los aficionados en redes sociales. Es una afición calurosa, que apoya al equipo y eso será importante para la temporada".