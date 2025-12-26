Efe Aghama aparca el Cádiz CF y vuelve a sus orígenes

Los jugadores del Cádiz CF aprovechan las vacaciones de Navidad para cumplir con comprimisos o deseos pendientes que durante la temporada no pueden llevar a cabo. Es el caso de Efe Aghama (21 años), que ha regresado a sus orígenes.

El jugador nigeriano del equipo amarillo ha estado esta semana en Lérida, donde pasó una etapa como futbolista del Lleida Esportiu (ahora denominado Lleida CF). El Camp d'Esports recibió del ex futbolista del conjunto leridano con una ascensión más que meteórica en el fútbol español. Efe, que en pocos meses pasó de ser un habitual suplente con el club azul a establecerse como futbolista profesional, ahora en el Cádiz CF de Segunda División. El nigeriano regaló al club la camiseta de su actual equipo.

El futbolista africano llegó al Lleida como una apuesta muy personal de los dirigentes, aunque solo pudo ser inscrito para la segunda parte de la pasada temporada. Después de tener pocos minutos, se marchó al filial del Ceuta. Sin embargo, tras una buena pretemporada debutó en Segunda con el conjunto ceutí y antes de acabar el mercado el Cádiz CF pagó por sus servicios.

En el equipo de Gaizka Garitano ha participado en 13 partidos (11 de Liga y dos de Copa del Rey) y acumula un gol que le hizo a la Cultural Leonesa.