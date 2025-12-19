Dura prueba del filial del Cádiz CF ante el líder

El Cádiz CF Mirandilla caminaba con paso firme hasta las dos derrotas consecutivas en los capítulos más recientes que le hicieron bajar del liderato a la tercera posición del grupo X de Tercera Federación desde la que parte en la 15ª jornada de Liga, la última del año 2025.

Después de los varapalos ante la Balona (0-4) y Sevilla C (2-1), el filial cadista pretende evitar la entrada en una dinámica negativa y para ello busca la victoria frente al Bollullos, el ahora líder del campeonato del que está separado por cuatro puntos.

El cuadro gaditano encara una dura prueba ante el mejor rival del campeonato. La cita entre ambas escuadras está programada para el sábado 20 de diciembre a partir de las 16:00 horas (cuatro de la tarde) en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real).

El entrenador del Cádiz CF Mirandilla, Francisco Cordero 'Rubio', calificó la semana de trabajo como “normal de competición”, aunque matizó que el equipo ha contado con menos efectivos de lo habitual debido a las convocatorias con el primer equipo. Esta circunstancia ha propiciado la participación de jugadores del Balón de Cádiz y del juvenil en las sesiones de entrenamiento. “Los chicos están mostrando muchas ganas e ilusión por estar en el once”, señaló Rubio, que destacó la competitividad del grupo.

Consciente de la dificultad del encuentro, el entrenador subrayó la importancia de ofrecer la mejor versión del equipo para cortar la dinámica negativa. “Nos enfrentamos al líder después de dos derrotas, así que tenemos que dar lo mejor de nosotros para sacar algo positivo y cambiar esta racha”, afirmó.

Sobre el rival, Rubio no escatimó elogios y lo definió como un equipo “con muchos registros, bien trabajado y que sabe a lo que juega”. Destacó del Bollullos su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de partido, la calidad de sus futbolistas en zonas interiores y la verticalidad en ataque, además de su peligrosidad a balón parado. “Es el típico equipo fuerte de Tercera División que lo va a poner muy difícil para conseguir la victoria”, concluyó.