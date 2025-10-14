Dos jugadores del Granada se lesionan y se perderán el partido contra el Cádiz CF

La próxima visita del Cádiz CF será al Nuevo Los Cármenes para enfrentarse al Granada el sábado 25 de octubre (undécima jornada de LaLiga Hypermotion) después de recibir al Burgos en el Nuevo Mirandilla. El martes se conocieron dos bajas seguras en el cuadro rojiblanco para el duelo ante los gaditanos.

José Arnaiz y el marroquí Mohamed Bouldini estarán varias semanas de baja en el Granada al sufrir una lesión muscular y un esguince de tobillo, respectivamente, según las pruebas médicas a las que han sido sometidos este martes.

"Las pruebas médicas realizadas a José Arnaiz confirman que tiene una lesión fibrilar en el isquiosural izquierdo", informó el club.

El atacante se lesionó en el entrenamiento previo de los rojiblancos al partido del pasado viernes contra Las Palmas, por lo que ya no pudo participar en ese partido.

Bouldini, por su parte, también se ha sometido a pruebas médicas, que han corroborado que sufre un esguince en el tobillo derecho.

El atacante marroquí se dobló el tobillo de forma fortuita tras intentar rematar un balón en el pasado choque ante Las Palmas, en el que sólo estuvo siete minutos en el campo.

En el club existe satisfacción con el resultado de las pruebas porque en primera instancia se pensó que Bouldini podía tener dañadas algunas zonas aparte del tobillo y sufrir una lesión de mayor gravedad.

El Granada añadió que "la evolución de las dolencias" de ambos futbolistas "determinarán su reingreso a la dinámica grupal".

A la espera de esta evolución es seguro que tanto José Arnaiz como Bouldini se perderán varios partidos de Liga del Granada, empezando por el que jugarán el viernes en el campo del Andorra, correspondiente al décimo episodio del campeonato.