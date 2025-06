Doble mala noticia para un ex del Cádiz CF

El Villanovense acabó descendiendo por la vía del 'play-out' a Tercera, por lo que el proyecto de Alberto Cifuentes no llevó al equipo a la permanencia anhelada a pesar de la reacción en las últimas jornadas.

El que fuera portero del Cádiz CF y entrenador de su filial no pudo alcanzar el objetivo y el club anunció que el nuevo proyecto con el que tratará de devolver al conjunto serón a Segunda Federación, tras su descenso, empieza con una reestructuración de la parcela técnica, ya que no siguen Cifuentes ni su segundo, Edu Jurado.

El preparador albaceteño se hizo con las riendas del equipo en octubre relevando en el cargo a José González ‘Gus’, que había firmado un mal inicio de campaña tras encadenar siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

La apuesta de la junta directiva del Villanovense para suplir a Cifuentes es Ricardo Tapia Fernández ‘Richi’ (21/2/1986, Villanueva de la Serena) para que sea el entrenador en la temporada 2025/26.

El joven técnico serón se ha ganado con creces la oportunidad de dirigir al equipo de su ciudad con una más que sobresaliente campaña en el Santa Amalia. Su conocimiento del club y de la Tercera hacen de Richi el candidato ideal.

El ex portero del Cádiz CF y entrenador del filial sonó hace poco para la Deportiva Minera (Segunda Federación), pero finalmente el club murciano se decantó por Checa, ex técnico del Xerez CD.