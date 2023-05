El dilema del Cádiz CF en Villarreal: ¿ir con todo o rotaciones?

El Cádiz CF mira al frente. No hay tiempo de celebraciones en plena recta final de curso y sin respiro en el calendario. Después de la trascendental victoria (2-0) sobre el Real Valladolid, la plantilla ya prepara el choque contra el Villarreal que afronta con la moral por las nubes pero con la necesidad de seguir sumando.

El duelo entre submarinos amarillos de la 36ª jornada de Liga se disputa en el estadio de la Cerámica entre semana, el miércoles 24 de mayo, cinco días después del envite contra cuadro pucelano y cuatro antes que la importante cita con el Celta de Vigo el domingo 28 en el Nuevo Mirandilla.

Se amontonan los compromisos cuando todo está en juego en los coletazos finales del campeonato. El desgaste de los jugadores es evidente después de una larga y extraña temporada claramente marcada por el Mundial metido con calzador entre noviembre y diciembre de 2022.

El Cádiz CF tiene a tiro la permanencia en la máxima categoría pero aún no la ha conseguido. Tiene que seguir remando y viajará a la provincia de Castellón con la idea de dar un paso que puede ser definitivo en la consecución del objetivo. No es una misión sencilla en el campo del quinto clasificado que está inmerso en una excelente racha.

El dilema está servido. Tras el enorme esfuerzo realizado en el partido ante el Valladolid y el que después toca hacer ante el Celta en la última cita en casa, la duda es si Sergio González apostará en Villarreal por su primera unidad o hará rotaciones pensando en el siguiente choque.

El entrenador se decantó por los no habituales en la visita al Atlético de Madrid tres días después del triunfo (2-1) sobre el Valencia. El experimento no pudo salir peor. El conjunto amarillo saltó al césped entregado, no compitió y se llevó una desagradable 'manita' (5-1). Los suplentes no aprovecharon la oportunidad.

El preparador cadista y sus ayudantes estudian la situación actual. ¿Ir con todo a Villarreal o reservar a titulares para el próximo encuentro como local y jugarse la salvación en casa arropado por la afición? En caso de derrota, el conjunto gaditano llegará a la penúltima jornada fuera de la zona de descenso, aunque quizás sin opción al mínimo error. Depende de cómo estén los rivales que ocupen la 18ª y la 19ª plaza.

En esa disyuntiva, la decisión no es fácil. El primer condicionante llega en forma de bajas, más de media docena, que limitan el margen de elección. El segundo es evaluar el estado de forma de los futbolistas que participaron los noventa y tantos minutos del duelo contra la escuadra blanquivioleta. ¿Están para jugar de nuevo y el miércoles y después el domingo?

Llega el tramo decisivo del torneo y es el momento de ir a por todas en cada partido, pero puede existir el riesgo de alguna lesión más que merme el potencial del equipo en los dos capítulos finales que se antojan determinantes.