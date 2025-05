La difícil operación salida en el Cádiz CF: futbolistas que no juegan con un año más de contrato

Cádiz/El Cádiz CF tiene vía libre para empezar a planificar la temporada 2025-26 en la que, salvo hecatombe, militará en Segunda División a falta de confirmación matemática en la recta de definitiva del campeonato que está llegando a su fin.

Son muchos los movimientos que se esperan en un mercado de verano que a priori se prevé entretenido. Gaizka Garitano está vinculado un año más y ahora mismo no hay nada que indique que no vaya a continuar. El entrenador ya ha expresado públicamente su deseo de tener peso en las decisiones que se irán tomando cuando acabe el presente ejercicio. No pareció haberlo tenido en el periodo invernal poco después de su aterrizaje el pasado mes de diciembre en sustitución de Paco López.

No son pocas las decisiones que deben adoptar en la entidad cadista. El propio técnico decía no hace mucho que "tendremos que modificar cosas". Más de la mitad de los componentes de la actual plantilla o acaba contrato el próximo 30 de junio o le queda un año más como máximo. El futuro de muchos jugadores está en el aire.

Son cinco los futbolistas que están a un paso de terminar su relación con el club. Iza Carcelén, Joseba Zaldua Álex Fernández quedan libres, mientras que Carlos Fernández y Bojan Kovacevic, cadistas en calidad de cedidos, regresan a sus equipos de origen, Real Sociedad y Partizán de Belgrado, respectivamente. De los tres primeros, es posible que renueve uno de los dos laterales derechos (Iza Carcelén) y la gran incógnita es Álex, el capitán, a quien el club le abrió la puerta de salida el pasado verano. De los cedidos, el que más papeletas tiene para seguir es el defensa serbio si el Cádiz CF paga medio millón de euros para hacerse con su propiedad.

Hay una larga lista de diez jugadores con contrato hasta el 30 de junio de 2026: José Antonio Caro, Luis Hernández, José Joaquín Matos, Fede San Emeterio, Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz, Brian Ocampo, Rubén Sobrino, Roger Martí y Francisco Mwepu. Es aquí donde la dirección deportiva y el entrenador están llamados a hacer una operación de cirugía: decidir con quiénes cuentan y con quiénes no y a partir de ahí gestionar la situación.

Es evidente que los futbolistas que están jugando menos o con un rendimiento menor del esperado son los que tienen más opciones de ser descartados. Cada caso tiene su particularidad. Por ejemplo, Luis Hernández no juega desde hace más de un año y a sus 36 primaveras podría estar cerca de la retirada; Gonzalo Escalante participa muy poco. Caro, Matos y Mwepu ejercen el papel de suplente; Brian Ocampo ha perdido protagonismo...

Otra cuestión es cómo puede el club desprenderse de los jugadores que no entre en sus planes sin que resientan sus arcas. Las opciones son un traspaso, un acuerdo para la carta de libertad, una cesión o la rescición unilateral del contrato como el Cádiz CF ha hecho en otras ocasiones, aunque ello supone un gasto para la entidad. El tema económico cobra relevancia.

La operación limpieza se antoja tan necesaria como complicada y marcará la confección de la plantilla de la campaña venidera. Habrá movimientos en el equipo amarillo en la próximos meses a la espera de saber cuántos y cómo.