El difícil mensaje de Pacheta a la espera del Cádiz CF

Después del empate del Granada, próximo rival del Cádiz CF, ante el Eibar, el mensaje del técnico granadinista es complejo de asimilar para su masa social. Un claro aspirante al ascenso que está en zona de descenso, de la que no acaba de salir.

José Rojo 'Pacheta', entrenador del Granada, se sentó en la sala de prensa después de un mal partido de su equipo para aferrarse a un discurso complejo de asimilar cuando ya está en marcha la segunda vuelta y no llega la reacción.

“Somos difíciles de batir pero tenemos que meter goles para ganar. No llegan, pues habrá que seguir trabajando y empujando. Hago todo lo que esta en mis manos para que esto vaya bien, luego las cosas pueden salir o no. Me gusta lo que veo, hoy no mucho, pero también he visto cosas que me han gustado. Empezamos a ser sólidos, ahora tenemos que meter goles”, reivindicó.

Pacheta pidió a la afición “que sigan creyendo en este proyecto como creo yo. Creo en lo que hacemos, en que podemos mejorar y tengo la sensación de que no vamos a tener problemas para mantenernos”.

Sobre los futuros fichajes pidió “si vienen, que vengan lo más rápido posible” mostrándose “seguro que va a venir alguno”. Todo ello con el Cádiz CF a la vuelta de la esquina y en un escenario como el Nuevo Mirandilla.