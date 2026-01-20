Por qué un Cádiz CF - Granada es todo un 'clásico'

El Cádiz CF y el Granada han protagonizado a lo largo de la historia infinidad de enfrentamientos que en los primeros años se disputaron en el desaparecido campo de Mirandilla cuando el conjunto de la capital de La Alhambra se llamaba Recreativo Granada. Un total de 31 veces se han visto las caras en Liga en la capital gaditana en las tres primeras categorías del fútbol español, con un saldo de 16 victorias cadistas, nueve empates y seis triunfos granadinistas. Además, ambos equipos se han medido en la Copa del Rey y en la Copa Federación.

La del próximo sábado será la trigésima sexta vez que Cádiz CF y Granada se pongan frente a frente en suelo gaditano en un encuentro oficial desde aquella primera vez, un 12 de enero de 1936 (2-2), en Segunda División. El primer triunfo amarillo sobre este adversario se hizo esperar hasta la campaña 1955-56, la del estreno del entonces estadio Ramón de Carranza (ahora denominado Nuevo Mirandilla). Fue un 9 de octubre de 1955 y el equipo amarillo venció 2-1.

Las dos victorias del Cádiz CF más holgadas en Liga, ambas por 3-0, tuvieron lugar en las temporadas 1976-77 (con goles de Ramón Blanco, Quino e Ibáñez) y 1997-98, curiosamente con Ramón Blanco de entrenador y con Zafra, Galisteo y Chico Segundo ejerciendo de goleadores. Por contra, la derrota cadista más clara se dio en la campaña 1995-96 (0-3), con Chico Linares y Lucas Alcaraz como responsables de ambos equipos.

Cádiz CF y Granada se han cruzado en partido oficial nueve veces en la desaparecida Segunda B, en 19 ocasiones en Segunda División y sólo tres veces en Primera. Dos de esos partidos acabaron empate a un gol y el primero de ellos fue un duelo muy polémico por un claro derribo en el área a Alberto Perea del que el colegiado y el VAR no quisieron saber nada. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. La tercera vez que se vieron las caras fue hace dos temporadas, con victoria amarilla gracias a un gol de Robert Navarro. Y la última vez, el curso pasado, el equipo cadista se impuso 1-0 gracias a un gol de Chris Ramos.

Enfrentamientos Cádiz CF - Granada

Primera División

2020/21: Cádiz, 1 (Iván Alejo) - Granada, 1

2021/22: Cádiz, 1 (Arzamendia) - Granada, 1

2023/24: Cádiz, 1 (Robert Navarro) - Granada, 0

Segunda División

1935/36: Mirandilla, 2 (Garmendia y Vela) - Rvo. Granada, 2

1939/40: Cádiz, 2 (Roldán y Mateo) - Rvo. Granada, 2

1940/41: Cádiz, 1 (Roldán) - Granada, 2

1955/56: Cádiz, 2 (Ramoncito y Ayala I) - Granada, 1

1956/57: Cádiz, 2 (Lorente-2-) - Granada, 0

1961/62: Cádiz, 2 (Bolea -2-) - Granada, 1

1962/63: Cádiz, 3 (Llona, Castro y Abietar) - Granada, 1

1963/64: Cádiz, 2 (Bolea y Valderas) - Granada, 1

1964/65: Cádiz, 0 (Román y Almagro) - Granada, 2

1965/66: Cádiz, 3 (Luna y Haro -2-) - Granada, 1

1967/68: Cádiz, 1 (Ricardo) - Granada, 0

1976/77: Cádiz, 3 (Ramón Blanco, Quino e Ibáñez) - Granada, 0

1978/79: Cádiz, 0 - Granada, 0

1979/80: Cádiz, 1 (Ramón Blanco) - Granada, 0

1980/81: Cádiz, 1 (Lalovic) - Granada, 0

1984/85: Cádiz, 2 (Pepe Mejías y Villa) - Granada, 0

2017/18: Cádiz, 1 (Kecojevic) - Granada, 0

2018/19: Cádiz, 0 - Granada, 0

2024/25: Cádiz, 1 (Chris Ramos) - Granada, 0

Segunda B

1994/95: Cádiz, 1 (Quino) - Granada, 1

1995/96: Cádiz, 0 - Granada, 3

1996/97: Cádiz, 0 - Granada, 1

1997/98: Cádiz, 3 (Zafra, Galisteo y Chico Segundo) - Granada, 0

1998/99: Cádiz, 0 -Granada, 0

1999/00: Cádiz, 0 - Granada, 1

2000/01: Cádiz, 1 (Palacios) - Granada, 0

2001/02: Cádiz, 0 - Granada, 0

2008/09: Cádiz, 2 (Manu Barreiro y Toedtli) - Granada, 3