Lo que dice la delantera del Racing del ataque del Cádiz CF

El Racing de Santander recibirá este sábado al Cádiz CF en El Sardinero (18:30 horas) y el delantero verdiblanco Juan Carlos Arana dijo ante los medios que "somos conscientes de que el último partido no ha salido como esperábamos y en una categoría así cuando no haces lo que toca o no estás al nivel de siempre pierdes puntos". Arana es uno de los referentes del ataque cántabro gracias a sus ocho goles.

Sobre el Cádiz CF, el ariete canario analizó que "viene en una dinámica buena desde que cambiaron al míster, creo que como el Burgos no planterarán una salida limpia desde atrás". "El Cádiz se hace fuertes con sus jugadores de arriba, que son determinantes en la categoría. Tenemos que ir a muerte con lo que plantee el mister y el cuerpo técnico, a partir de ahí, aprovechar lo que nos da El Sardinero, que es mucho", aseveró.

En cuanto al papel de la afición, que todo hace indicar a que llenará una jornada más las gradas, Arana valoró que "tanto en casa como fuera vemos a muchísima gente apoyando al equipo, no están de 10 sino de 100, hablas o ves otros partidos de la categoría y te das cuenta de que ninguno está a la altura de lo que hace esta afición por nosotros".

En cuanto a la actualidad del primer equipo racinguista, que este jueves realizó su tercera sesión de la semana, esta vez en La Albericia, volverá a ejercitarse este viernes en el mismo lugar a partir de las 11:00 horas. Para la sesión del jueves, el cuerpo técnico verdiblanco ha vuelto a convocar a los filiales Marco Carrascal, Jorge Salinas, Diego Díaz y Ángel Pérez. Cabe destacar que Marco Sangalii, que el miércoles no pudo entrenar por molestias en su garganta, se ha reincorporado al trabajo con normalidad y vuelve a estar disponible para José Alberto de cara al duelo contra el Cádiz CF.