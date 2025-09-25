El día que el Cádiz CF ganó 9-0 al Ceuta

Hace 42 años el Cádiz CF firmó una página histórica con un marcador escandaloso en la Copa del Rey. Un 14 de septiembre de 1983, el partido de ida de la primera eliminatoria del conocido como torneo del ko dejó un resultado inolvidable que aún se recuerda en el marcador que existía en la mítica torre de Preferencia del viejo Carranza. El rival amarillo aquella noche fue la desaparecida Agrupación Deportiva Ceuta, origen del rival que este próximo domingo visitará el Nuevo Mirandilla.

El sorteo de la primera ronda de la Copa emparejó a un Cádiz CF que había regresado a Primera contra un Ceuta que formaba parte del grupo II de Segunda B. Dos categorías de diferencia entre gaditanos y ceutíes. Aquel 14 de septiembre la masa social del equipo amarillo no le prestó demasiada atención a la cita porque se llegó muy justo a la media entrada en el estadio. Los que acudieron fueron al final unos privilegiados porque no siempre se ve ganar a tu equipo por ese tanteador.

Dragoljub Milosevic era el entrenador del Cádiz CF, el primero de los tres que pasaron por el banquillo aquella temporada, pues a este le siguieron Luis Escarti y Benito Joanet, quien finalmente no pudo evitar el descenso a Segunda. Milosevic alineó a Catalán, Chano, Padilla, Amarillo, Casajús, Elías Benito, Pepe Mejías, Vilches, Salva Mejías (Mágico González, 46'), Manolo Valle y Dieguito. Los goleadores fueron Dieguito (3), Mágico González (3), Vilches (2) y Manolo Valle. El colegiado de aquel choque fue el extremeño Ceballos Borrego.

"En mi vida he pasado tanta vergüenza"

El equipo amarillo fue muy superior de inicio a fin porque a los nueve minutos ya ganaba 2-0. Sin embargo, alcanzó el descanso con un 3-0 que hacía pensar en un triunfo claro pero no tan abrumador. En la segunda parte, entre el minuto 60 y el 69 cayeron otros tres tantos, y en el tramo final (del 81' al 90') los tres goles definitivos que dejaban el histórico 9-0 sobre aquel Ceuta. Es recordado el ambiente en el estadio, ya entre bromas, esperando un gol más del Cádiz CF porque el marcador manual no estaba preparado para fijar dos cifras para el equipo local o el visitante.

El Cádiz CF se llevó la cara feliz, aunque hay que recordar la amargura del Ceuta, con su entrenador a la cabeza, Manuel Polinario Muñoz 'Poli'. A la conclusión del encuentro dijo: "En mi vida he pasado tanta vergüenza. Estoy más que decepcionado. Ponemos a once amigos a jugar contra el Cádiz y no hacen tanto el ridículo. Deberían estar pensando en otra cosa distinta al fútbol". Fueron las palabras de Poli, que contaba como ayudante con el portuense Manuel de la Torre.

Como dato curioso, decir que quedaba el encuentro de vuelta en el Alfonso Murube. Un trámite que hubo que jugar y que acabó sin goles. Los amarillos los dejaron todos en casa para sentenciar la eliminatoria de forma espectacular e histórica en la ida. En la siguiente ronda del torneo el Cádiz CF cayó eliminado a manos del Recreativo de Huelva.