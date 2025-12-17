Detenidos 28 aficionados del Cádiz por la pelea multitudinaria con hinchas del Granada

Así fue la batalla campal entre ultras del Granada y del Málaga contra los del Cádiz CF

La Policía Nacional ha detenido a 28 aficionados del Cádiz CF por la pelea multitudinaria que se produjo en la previa del encuentro contra el Granada que se produjo el pasado 25 de octubre. En total, la operación, cuya investigación dirige por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, se ha saldado con 57 detenciones, de las que 16 han sido en Granada, siete en Málaga, cuatro en Burgos y dos en Cartagena, todas ellas de miembros a grupos radicales violentos seguidores de distintos clubes de fútbol, por su presunta implicación en los delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria.

La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos, Murcia y la Brigada Local de Información Cartagena, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).

Los hechos se produjeron el pasado 25 de octubre, antes del partido correspondiente a LaLiga Hypermotion que enfrentaba a los equipos del Granada CF y el Cádiz CF.

En las horas previas al evento, miembros ultras de Curva Sur -apoyados por aficionados radicales del Frente Bokerón- esperaban la llegada de la afición rival en una cafetería cercana al estadio. A la llegada al lugar de las Brigadas Amarillas, se inició una violenta y multitudinaria reyerta donde ambos grupos se acometieron con botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional para neutralizar los incidentes provocados. En dicha actuación, los agentes incautaron numerosos tubos de PVC, una navaja, un puño americano, un doble anillo, varios palos e, incluso, un artefacto pirotécnico definido como "Big Craze Balle".

A raíz de estos incidentes se inició una investigación para la identificación de todos los implicados en los hechos. Tras diversas gestiones, los agentes llevaron a cabo 57 detenciones en Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Cartagena. Todos los arrestados están relacionados con grupos radicales violentos, seguidores de clubes de fútbol de sus localidades.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, se encuentra abierta por lo que no se descartan más detenidos.