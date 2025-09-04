Destino sorprendente para un ex del Cádiz CF

El Granada ha llegado a un acuerdo con el centrocampista Rubén Alcaraz, que estaba libre tras la rescisión de su contrato con el Cádiz CF la pasada semana y que se incorpora al cuadro andaluz para una temporada.

A pesar de que el mercado de fichajes se cerró el pasado lunes por la noche, el Granada ha recurrido para completar su plantilla al mercado libre, que permite fichar jugadores actualmente sin equipo.

Rubén Alcaraz, de 34 años, tuvo un paso por las categorías inferiores de diferentes clubes como el Barcelona o el Espanyol antes de fichar por el Girona en 2015. La temporada 2017-2018 estuvo cedido en la UD Almería y en la 2018-2019 se marchó traspasado al Real Valladolid, equipo en el que coincidió con José Rojo 'Pacheta', actual entrenador del Granada.

Desde la campaña 2021-2022, el centrocampista barcelonés ha pertenecido al Cádiz CF, conjunto con el que la pasada temporada en Segunda División disputó 29 partidos en los que anotó tres goles y repartió una asistencia.

Es el duodécimo fichaje del Granada para esta campaña, que ha comenzado para los rojiblancos con tres derrotas en los tres primeros partidos de LaLiga Hypermotion (Segunda División). El club dio la bienvenida a Rubén Alcaraz y le deseó "la mayor de las suertes en su nueva etapa como rojiblanco".