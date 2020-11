Tres días de descanso para el Cádiz CF tras el último entrenamiento

El Cádiz CF cerró el viernes 13 de noviembre su semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de El Rosal con una sesión marcada por el protagonismo del balón después de días de intenso trabajo físico.

En el Campo Macarty se llevó a cabo la cuarta sesión de una semana marcada por la falta de competición liguera al jugar las selecciones nacionales.

El entreno arrancó con rondos en los que fueron aumentando el número de participantes, siguiendo con ejercicios de control de balón y terminando con partidos en espacios reducidos.

Los hombres de Álvaro Cervera descansarán el fin de semana al no haber liga por el parón de selecciones y volverán a ejercitarse el martes. Tendrán, por tanto, tres días de descanso y será el día 17 día cuando las miradas se centren exclusivamente en el duelo de la décima jornada de LaLiga Santander ante la Real Sociedad, programado para el domingo 22 en el estadio Carranza.

Declaraciones de Malbasic

Filip Malbasic, delantero del Cádiz CF, atendió a los medios oficiales de manera telemática para hacer balance del momento de forma del equipo amarillo. "Hay un grupo muy bueno, todos somos muy buenos compañeros. Con resultados del año pasado y este año es para estar contento", explicó.

El ariete trabaja para poder participar en los partidos: "He tenido pocos minutos, es una realidad, después del confinamiento me lesioné y no pude participar mucho. Este año me he preparado bien, me siento bien y aprovecho cada minuto que tengo para ayudar. El equipo está a un nivel muy alto y hay que esperar, cuando no se juegue seguiré apoyando desde fuera. Intento ayudar y entrenar fuerte para tener minutos".

La paciencia es compañera de viaje del delantero: "Lo normal es esperar la oportunidad. Tenía muy claro que quería seguir en el Cádiz CF, intentar demostrar lo mejor de mí. Hay que entrenar fuerte cada día, intentar sumar minutos y aprovechar las oportunidades. Al final, se trata de esto".

El atacante tiene claro cómo le gusta jugar: "En España he jugado en todas las posiciones de arriba, pero prefiero jugar como segundo delantero o con otro delantero antes que jugar solo en punta".

El encuentro ante el Atlético de Madrid ya es pasado: "Contra el Atlético de Madrid no era algo que esperábamos, un 4-0 es un resultado fuerte, pero es que es un equipo muy fuerte. Puede ser el equipo de LaLiga que mejor en forma esté ahora mismo. Con el 2-0 dejamos espacios atrás y ellos los aprovecharon. Este partido no nos puede sacar del camino, porque estas cosas pasan y hay que pasar página para centrarnos en el próximo partido".

El bloque por encima de la individualidad en el Cádiz CF: "La primera media hora ante el Eibar estuvimos sufriendo, todos los equipos tienen nivel para ganarte. Hay que ir con humildad, tener los pies en el suelo y jugar como hasta ahora. Todos juntos, unidos, y así es como vienen los resultados positivos. Creo que va a ser muy duro, pero nuestro equipo tiene una capacidad muy grande para afrontar los retos que tenemos por delante. Creo que somos un equipo muy unido, hay un carácter muy grande en este equipo y juntos podemos sacarlo adelante. Juntos como equipo".