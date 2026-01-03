Deportivo - Cádiz CF: los Reyes Magos llegan a Riazor

El encuentro entre el Deportivo de La Coruña y el Cádiz CF que se disputa la noche del domingo 4 de enero (desde las 21:00 horas) es algo más que un partido de fútbol.

El club que ejerce de anfitrión prepara algo especial y anuncia que a las 20:20 horas, es decir, 40 minutos antes del compromiso liguero, el estadio Abanca-Riazor se llenará de ilusión antes incluso de que empiece a rodar el balón. Son fechas especiales que el Dépor quiere aprovechar al máximo.

En los prolegómenos del partido ante el Cádiz CF, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán el estadio. "Será un momento especial, cargado de emoción, sonrisas y magia, pensada para pequeños y mayores, para vivir juntos una tradición que nos une y nos hace soñar", avanzan desde la entidad coruñesa.

"Porque en Abanca-Riazor la ilusión también juega su partido", indican desde el Deportivo mientras invitan a los aficionados a que acudan con tiempo: "Te animamos a entrar con antelación al estadio para no perderte la visita de los Reyes Magos y disfrutar de este instante tan especial".

Como es lógico, habrá una inmensa mayoría de seguidores del cuadro gallego en las gradas del recinto, aunque no faltará la presencia de hinchas en un grupo reducido.