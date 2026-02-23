El delantero de la Real Sociedad B que supone una seria amenaza para el Cádiz CF

El Cádiz CF está obligado a conseguir de manera inmediata la primera victoria de la segunda vuelta si no quiere complicarse aún más la vida. El partido contra el Real Sociedad B supone el sexto intento después de cinco envites resueltos con un póquer de derrotas (ante Albacete, Granada, Huesca y Almería) y un empate en el terreno del Burgos.

El conjunto amarillo trata de hacerse fuerte en el estadio Nuevo Mirandilla y para disponer de opciones de ganar debe tener especial cuidado en las áreas. Se trata de acertar en el remate e intentar dejar la portería a cero, algo que no ha logrado en los dos últimos meses.

El sistema defensivo debe funcionar a la perfección ante la ameneza ofensiva de un adversario que ya le marcó tres goles al Cádiz CF en el choque de la primera vuelta y cuenta en sus filas con el cuarto máximo anotador del campeonato.

Gorka Carrera es la principal amenaza de la escuadra donostiarra. Con 20 años, está viviendo la temporada de su explosión que le ha llevado a debutar con el primer equipo en la máxima categoría del balompié español. El delantero lleva once tantos a sólo tres Sergio Arribas (Almería), que lidera la tabla de goleadores con 14. Tiene dos menos que Andrés Martín (Racing de Santander), que acredita 13, y está a uno de Jonathan Dubasin (Sporting de Gijón), que suma una docena.

Carrera lleva casi el doble de dianas que el máximo anotador de los amarillos, Iuri Tabatadze, que acumulaba seis cuando cayó lesionado en la cita con el Albacete que inauguró la segunda vuelta.

El canterano de la Real ya le hizo un gol al Cádiz CF cuando ambas escuadras se vieron las caras en San Sebastián el 7 de septiembre de 2025. La zaga cadista debe andarse con mucho ojo frente a un ariete que se desenvuelve en el área como pez en el agua.