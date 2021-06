El debate del Carranza desde lo más profundo del cadismo

La ciudad de Cádiz se desayunó a media mañana de este jueves la noticia, ya de carácter oficial, de que el estadio Ramón de Carranza pasa a la historia para dar la bienvenida al Nuevo Mirandilla. Voces autorizadas muy relacionadas en diferentes épocas con el Cádiz CF exponen su reflexión.

Muñoz: "No cambiará, la gente dirá el Carranza"

Antonio Muñoz Vera, presidente del club en diferentes etapas durante una larga década y media, aporta la siguiente opinión: “Si ha sido votado democráticamente, bienvenido sea. No tengo nada que decir ni me opongo. Yo personalmente creo que hubiese sido suficiente con estadio Carranza”. El cordobés de nacimiento y gaditano de adopción agregaba que “se le va a llamar más veces Carranza que Nuevo Mirandilla”. “No cambiará porque la gente dirá el Carranza”.

Mejías: "Me parece mal que se quite el nombre"

Una de las leyendas del equipo amarillo, Pepe Mejías, habla en su condición de ex jugador del Cádiz CF. “Para mí se equivocan. A generaciones a partir de la mía que nos hemos criado con el nombre del estadio Carranza, nos cuesta entenderlo. Me parece mal que se quite el nombre”, expone el mayor de los hermanos Mejías. Se mantiene en una opinión generalizada para decir que “entiendo que se le pueda quitar lo de ‘Ramón de...’, pero nunca tocar lo de Carranza”. “El Cádiz y el Carranza forman un estandarte. Para todos los ex, hasta los que ya retirados viven en Sudamérica, es Ramón de Carranza”, añadiendo que “esto se ha desfasado; se podía haber dejado estadio Carrranza, pero es una cabezonería”.

Escarti: "Ha existido mucha presión"

Entrenador, directivo, responsable de la cantera..., Luis Escarti lo ha sido casi todo en el Cádiz CF desde que, con siete años, se trasladó desde el País Vasco. “Para mí siempre va a ser Carranza. Desde que era un niño siempre lo he visto así”. Se extendía para indicar que “da pena”. “Entiendo que habrá otras cuestiones que puedan obligar, pero es conocido en el mundo entero con un nombre que ahora se pierde”. Escarti no se sorprendía del desenlace. “Desde la distancia de estar fuera del club y del Ayuntamiento, sabía que se iba a cambiar. Ha existido mucha presión pero, insisto, para Luis Escarti sigue siendo Carranza. Y creo que muchísima gente dirá lo mismo”.

Jose: "Lo cambian por mil votos por internet"

Muchos goles y celebraciones quedan en el recuerdo del que fuera delantero del Cádiz CF en los años 80 e inicio de los 90. Jose González es de los que se muestra más crítico. “No acierto a entender cómo se genera debate en el absurdo. El cadista y el gaditano sabe que va al estadio y que eso significa que va al Carranza. Entonces mover y generar debates que no han existido me parece absurdo”. El también ex entrenador cadista aportaba que “si se quieren hacer las cosas con sentido común, se colocan unas urnas a la entrada del estadio y que el cadismo acuda”. “La gente de Cádiz presumimos de su Cádiz CF y de acudir al Carranza. Y de repente te lo cambian a Mirandilla por mil votos por internet. Sinceramente es absurdo, muy absurdo”.

Superpaco: "Debería ser Estadio Teófila Martínez"

Francisco Ruiz Brenes 'Superpaco' habla desde el dolor por un cambio que no comparte. “El nombre de Carranza no ha debido quitarse nunca. Pero llegado a este punto, si alguien merecía el nombre del estadio es Teófila Martínez por todo lo que hizo por la ciudad. Entre otras cosas cogió un estadio que se caía a pedazos y lo hizo nuevo”. El inolvidable portero del Cádiz y el Sevilla asegura que “la gente le va a seguir llamando estadio Carranza”. “Es muy triste que esto suceda, pero desgraciadamente es lo que tenemos. Algunos políticos, no todos, se dedican a esto y es una lástima. Y da igual la ideología porque aquí en Conil es alcalde Juan Bermúdez y es el mejor de España”, apostilla Superpaco.

Lapi: "Será difícil decir Nuevo Mirandilla"

Manuel Torres Lapi, otro cadista con un largo pasado en la entidad, reflexionaba sobre la decisión municipal. “Creo que va a costar mucho trabajo y será difícil decir Nuevo Mirandilla porque le seguirán llamando Carranza”. Profundizando en el asunto, el ex secretario técnico del Cádiz cree que “el tema ha podido tener otra solución”. “Y parto desde el respeto de que cada uno defiende su idea. Más que quitar, yo pondría; llamarle solo Carranza, por ejemplo”. Lapi indicaba que “aquí no existe un componente económico en el nombre como le puede pasar al Atlético de Madrid con el Wanda”. Para acabar, remarca que “el tema del cambio no sale del propio club y eso también se nota en todo este proceso marcado por la Ley de la Memoria Histórica”.