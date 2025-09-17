Dawda Camara: "El Cádiz es un paso importante en mi carrera"

La sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla acogió este miércoles, 17 de septiembre, la presentación de Dawda Camara Sankharé, el último fichaje del Cádiz CF que quedaba por pasar este trámite. El futbolista cedido por el Girona estuvo acompañado por el coordinador de la dirección deportiva, Juan Cala, que fue el primero en recordar cómo fueron los acontecimientos para la llegada del delantero y lo que puede aportar al equipo.

"Es el último fichaje del mercado veraniego, que acaba de ser padre y por eso se ha retrasado su presentación. Con los dos partidos que ha jugado ya vemos el perfil de delantero que es. Buscábamos un delantero diferente a Álvaro (García Pascual) y a Roger. Que nos dé velocidad y profundidad en desmarque y ruptura. Nos decantamos por él por cómo entiende el fútbol y es lo que buscamos. Un granito más para este proyecto. Darle las gracias por atender nuestra llamada", explicaba el lebrijano.

Seguidamente fue Dawda Camara el que tomó la palabra para tener una reflexión de bienvenida. "Agradecer a Cala y a la directiva darme la oportunidad de venir al Cádiz. No dudé cuando me llegó la oportunidad. Es un paso importante en mi carrera. El Cádiz me ayudará a crecer y a madurar futbolísticamente. Queda mucho por ver, por hacer y por demostrar. Va a ser un buen año", auguraba el atacante del Cádiz CF.

Gerundense y del Girona de toda la vida. "Empecé con el Girona desde los once años, tengo 22. Pasé por todas las categorías allí. El Girona trabaja muy bien el futbol base. Tuve la oportunidad de seguir año tras año, debuté cuando se subió de Segunda a Primera, y luego renové y pude debutar en Primera. En la fase de asenso del Girona B hice cinco goles y como capitán tenía que dar un paso adelante. Di lo mejor que pude y dio resultado".

Su fútbol. "Acabo de llegar. Llevo dos partidos. Estoy en proceso de adaptación. Estoy en dinámica de adaptarme a lo que me pide el míster. Me he visto bien los minutos que he jugado. Segunda es una categoría muy exigente. Cuando entro me siento cómodo y veo que el equipo me busca a mí".

Impresión con su nueva afición, que ya conocía. "Fue impactante. Ya la conocía porque mi primera convocatoria con el Girona fue aquí en este estadio. Es una afición espectacular".