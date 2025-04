David Gil sobre la situación del Cádiz CF: "No se puede decir nada"

El portero del Cádiz CF, David Gil, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla tras el encuentro ante el Elche, correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion. El equipo amarillo se complicó la vida con una derrota (0-1) que lo coloca en una situación complicada, abocado a luchar por evitar el descenso para continuar en la categoría de plata.

Balance. "Son partidos cruciales que no estamos ganando, que nos hacen falta y hay pocas palabras para eso. Nada más que trabajo y sacar los partidos lo antes posible porque nos hace mucha falta".

Juego del partido. "El partido está bien planteado. Le hemos hecho daño al líder, pero nos falta gol. El equipo atrás está bien, y los goles es lo que hace falta para ganar y sacar puntos".

Juego del equipo. "Con Gaizka estamos bien, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no se puede decir nada si no se sacan los resultados. Lo que tenemos que hacer es apretarnos más todavía porque parece que así no nos da y tenemos que echarle algo más para que en vez de cruz nos salga cara".