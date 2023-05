Los datos que reflejan el enorme agujero del Cádiz CF en ataque y pone en peligro la permanencia

El Cádiz CF se empeña en complicarse la vida cuando tenía buen encaminada la permanencia en Primera División. Pero el equipo no sólo sufre un frenazo en los resultados sino que además despliega un extenso catálogo de dudas en el juego en el peor momento de la campaña 2022/23. El sufrimiento está garantizado un año más. Mientras otros clubes crecen, el Cádiz CF se estanca y reproduce los mismos problemas que hace doce meses.

Las alarmas se encienden después de la derrota (1-0) en el terreno del Mallorca. El Cádiz CF sacó a relucir todas sus carencias. Lejos de dar la cara, se llevó un varapalo de aúpa, desacertado en las dos áreas, sin capacidad de reacción, débil en la defensa de las acciones a balón parado y nulo en las labores ofensivas tanto en el juego posicional como en la estrategia.

El cuadro amarillo cayó frente a un adversario que necesitó muy poco para quedarse con los tres puntos. El oficio de los hombres de Javier Aguirre contrastó con la endeblez de los futbolistas de Sergio González cuando llega la hora de la verdad en la pelea por la salvación. Parecido a lo que sucedió en casa ante un Osasuna plagado de suplentes que se llevó la victoria.

Las cifras del conjunto gaditano son preocupantes en las últimas semanas. Reflejan un claro retroceso. Ha ganado sólo dos partidos de los últimos once en los que sólo ha sumado diez puntos de 33, es decir, menos de un tercio. En el recorrido más reciente, sólo cuatro puntos de los últimos 15 con tres derrotas que le colocan al borde del abismo.

Si el Cádiz CF no toca la zona de descenso es porque hay rivales directos que no terminan de dar el paso, pero depender del fallo de los demás es un riesgo demasiado alto. No es fácil que la moneda vuelva a salir cara por segunda temporada consecutiva.

La cosa no pinta bien. Sin contar con el descendido Elche, el Cádiz CF es el peor goleador del campeonato con sólo 26 tantos (uno más que los franjiverdes, que tiene un encuentro menos).

La falta de gol es una consecuencia de la falta de puntería y también de las enormes limitaciones en ataque. El Cádiz CF es el equipo (incluido el colista) que realiza menos disparos a puerta. Sin tirar es imposible lo demás. Es el único que no llega a los cien remates a portería. Lleva 98, una media de 2,9 por partido. El peor ataque de Primera División lo tiene el conjunto amarillo y no es por falta de delanteros.