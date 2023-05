Cádiz CF: No hay gol, puntería ni ideas

Cuando más valor tienen los puntos en juego, la versión del Cádiz CF se aleja de lo necesario para que un equipo sea ganador. Parece arriesgado apostarlo todo a los partidos en casa, a esos recibimientos que aportan dosis de positividad y a intimidar con 20.000 almas jaleando como si fueran 40.000. Todos los puntos son necesarios, en Cádiz... y en Mallorca. Para estar cerca de sumarlos hay que tener otros argumentos, o al menos buscarlos. No hay gol, puntería ni ideas, un problema que ha existido toda la campaña pero que ahora se recrudece cuando restan pocas semanas para bajar el telón.

Ya lo dijo Álvaro Cervera sobre la posesión, que en Son Moix fue de un 40% y 60% en favor del Cádiz CF, que hay que tener jugadores para hacerla y que no te garantiza nada. El equipo de Sergio González tuvo esa posesión de su lado, aunque al final los principales peligros los apostaba a un defensa central que saca de banda como si fuera un córner. No parece suficiente.

Muchos intentos de remates, principalmente de cabeza, y pocas intervenciones del portero del Mallorca. Muchos centros al área a cargo de Iza, Pacha Espino, Alejo y después Bongonda, y escasos resultados en forma de ocasiones. Y es que el gol lleva siendo un problema desde agosto que ahora va a peor. Sirva como dato que el Cádiz CF ha marcado sólo tres goles en los seis últimos encuentros. Los 26 tantos de su casillero están a punto de ser cazados por los 25 del descendido Elche, el peor en esta faceta.

En Son Moix, el equipo amarillo encajó un gol por falta de atención. Sólo un golpe dio el Mallorca aunque resultó letal. Dos toques de cabeza y Maffeo gana a un Pacha Espino que no es capaz de mostrar resistencia en el salto. Es el reflejo del Cádiz CF en las últimas semanas, un equipo a la baja que, a pesar de sus carencias, debe morder más y correr mejor.

Es una evidencia que el conjunto gaditano sale de las Islas Baleares con un problema bajo el brazo por la clasificación -a la espera de que acabe la jornada- y por la importancia tan brutal que adquiere la cita con el Valladolid, lo que eleva la tensión, la presión y todo lo demás que se hubiera evitado hasta ese extremo con otro marcador en Palma.

La cuestión es que frente al conjunto bermellón jugaron los elegidos del 'ejército' de Sergio, es decir, los mejores, si bien no fue suficiente ni para sumar un punto. No va a resolver mucho la cuestión individual del plantel porque no hay más cera que la que arde, aunque de debate preocupante es el bajón de Alcaraz -se acentúa más cuando Escalante no está fino, como el viernes-, la suplencia de Bongonda y lo negado que están Sergi Guardiola y Chris Ramos para ver portería con la frecuencia que refuerza la moral de un delantero y la de una afición que, pese a todo, ya cuenta las horas para recibir a los suyos en ese primer gol que se intenta meter desde fuera del campo. Eso será el próximo viernes.