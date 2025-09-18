Dato alarmante de un rival del Cádiz CF

El mundo del fútbol ha cambiado con el paso de los años. Ahora las plantillas son más largas que antaño y los entrenadores cuentan con un abanico de efectivos que en otras épocas no era tan extenso. Hay un adversario del Cádiz CF que presenta un dato aterrador que parece increíble a esta altura inicial de la temporada.

Es habitual que a lo largo de un curso puedan jugar 'ventimuchos' o treinta futbolistas en un equipo. Muchos se refuerzan con exageración en el mercado de invierno o tiran de los equipos filiales, cada vez más preparados para ayudar a los mayores.

Lo que no es normal es lo del Granada, que siempre sorprende con algún inesperado dato nuevo. Cuando crees que lo han visto todo, ahí está el club rojiblanco para hacer posible lo imposible, que al final hasta llevaba razón la ínclita Sophia Yang.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ ha utilizado a 28 jugadores pero sólo en las cinco primeras jornadas del campeonato. Lo que es habitual usar en un curso completo, el Granada ya lo ha gastado en una novena parte de la temporada. Sirva como dato que el Cádiz CF también se mueve en una cifra alta, aunque en su caso son 20 futbolistas.

En el encuentro de este domingo contra el Leganés, que perdió el Granada por 0-2 para quedarse en la cola de la clasificación de Segunda con un punto, Pacheta puso a jugar a Astralaga y Gagnidze, los dos únicos jugadores de la primera plantilla que hasta ahora no habían contado con minutos.

De esta forma se elevan a 28 los futbolistas ya utilizados, entre los que se encuentran todos los que tienen dorsal de la primera plantilla, seis con ficha del filial (Oscar, Pere Haro, Dominique, Rodelas, Gambín y Samu Cortés) y tres que ya no forman parte del plantel (Lucas Boyé, Weissman y Stoichkov).

El Granada ha usado a dos porteros, que son Luca Zidane y Astralaga, un lateral derecho que es Pau Casadesús, cuatro centrales que son Oscar, Manu Lama, Loic Williams y Hormigo, más dos laterales zurdos como Pere Haro y Diallo, zagueros a los que hay que unir al polivalente Álex Sola.

La posición de medio centro es la que ha sufrido más variaciones y alternativas, con oportunidad para Sergio Ruiz, Trigueros, Dominique, Hongla, Gagnidze, Alemañ y Rubén Alcaraz, más dos enganches como Gambín y José Arnaiz.

Han tenido minutos como enganches Pablo Sáenz, Faye, Rodelas y Samu Cortés, y como delanteros dos que están y tres que ya se han ido: Pascual, Bouldini, Lucas Boyé, Weissman, Stoichkov.

Los motivos de esta situación son varios y quizás el principal de ellos sea la tardía confección de la plantilla, con jugadores que iniciaron el curso pero ya no están y otros que llegaron con la temporada ya iniciada.

A ello hay que unir los problemas con la inscripción de efectivos en la primera jornada, la lesión de Diallo y, evidentemente, que Pacheta aún no ha dado con la tecla en torno a quién debe jugar y cómo tiene que jugar el equipo, lo que provoca también cambios de una semana a otra.