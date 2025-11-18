La Cultural Leonesa avisa al Cádiz CF: "Estamos en el camino correcto"

El Cádiz CF trata de olvidar lo antes posible la dura derrota (3-0) en el campo del Almería para centrarse en el próximo compromiso liguero frente a la Cultural Leonesa que se disputa el domingo 23 de noviembre en el estadio Nuevo Mirandilla (15ª jornada).

El cuadro norteño llega a territorio gaditano con la moral alta después de imponerse (1-0) al Málaga la noche del pasado lunes en la clausura del 14º capítulo. Ocupa la 15ª posición con 17 puntos, a cuatro puntos de los amarillos, sextos con 21.

El extremo brasileño de la Cultural Leonesa Lucas Ribeiro señaló a los periodistas tras la victoria ante el Málaga CF (1-0) que el equipo va "en el camino correcto", tras salir de la zona de descenso y encadenar, como local, el segundo triunfo en el Reino de León, que, de nuevo, tuvo su sello.

Si ante el Mirandés (3-2) el jugador de Santa Helena Goiás dio la victoria con un tanto en el tramo final del partido, frente al equipo malaguista anotó el único gol poco antes del descanso, aunque instantes antes había errado una clara oportunidad tras un taconazo de Luis Chacón que le dejó, con todo a su favor, ante el guardamta Alfonso Herrero enviando su remate por encima del larguero.

Ribeiro, que estrenó titularidad en liga, después de haber salido también de inicio en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Tropezón (1-3), reconoció que concluyó el choque "cansado", aunque con el buen sabor de boca tras ser aclamado por su nombre en el estadio Reino de León al ser sustituido.

"Es increible que los aficionados coreen tu nombre", apuntó el extremo de 28 años, que mantiene una buena sintonía con el entrenador, José Ángel 'Cuco' Ziganda "porque entiende la mentalidad del futbolista". "Él también lo fue y sabe que siempre quiero estar dentro del campo y ayudar en lo que pueda", dijo.

El ex jugador del Mamelodi Sundowns sudafricano aspira a lograr el trofeo Puskas que otorga la FIFA al mejor gol del 2025 tras el anotado en el mundial de clubes en Estados Unidos con su anterior equipo frente al Borussia Dormund alemán (3-4) y que ya fue elegido como el más destacado del torneo.

"Estoy muy contento de haber sido elegido entre grandes jugadores -Lamine Yamal o Declan Rice entre otros- en un año que fue muy especial con el mundial de clubes y espero recibir muchos votos", comentó el futbolista sudamericano.