Cuatro ex del Cádiz CF en el Racing de Ferrol y el calvario de Manu Vallejo

Cádiz/El Cádiz CF afronta la 40ª jornada de LaLiga Hypermotion con el partido contra el Racing de Ferrol que se disputa en el estadio municipal A Malata el domingo 18 de mayo (dos de la tarde). El segundo viaje del curso a Galicia depara un enfrentamiento contra un adversario ya descendido a Primera Federación. La intención de ambas escuadras es endulzar la recta final del campeonato con una victoria.

En las filas del conjunto ferrolano militan cuatro futbolistas con pasado en el Cádiz CF. El menos conocido es Eneko Jauregi, fichado por el club del Nuevo Mirandilla en enero de 2018 aunque nunca llegó a debutar. Fue cedido primero al Córdoba y después al Atlético Levante antes de quedar libre en verano de 2019 para continuar su carrera en otros equipos hasta recalar en el cuadro gallego en la campaña 2024-25. El delantero ejerce el papel de titular (suma 35 envites) y es el máximo goleador con media docena de tantos. Acaba contrato el 30 de junio.

El segundo máximo goleador del Racing de Ferrol es Álvaro Giménez con cuatro dianas. El ariete jugó 25 partidos en el Cádiz CF, con el que ascendió a Primera en 2020. Aunque llegó a participar en algunos encuentros en la élite, no contaban con él y fue cedido a Mallorza y Zaragoza antes de ser despedido en 2023. Cumple su segunda campaña en su actual equipo, en el que tiene protagonismo (lleva 34 encuentros), y su contrato expira el 30 de junio.

Rober Correa jugó 58 partidos durante sus dos temporadas en el Cádiz CF entre 2017 y 2019. El lateral derecho firmó un curso por el Racing de Ferrol que está a punto de llegar a su fin después de haber desempeñado una función secundaria aunque suma 21 partidos.

El caso más llamativo es el de Manu Vallejo. El canterano del Cádiz CF brilló en su primera temporada (la 2018-19) en el primer equipo y fue traspasado al Valencia, con el que jugó antes de adentrarse en un largo periodo de inestabilidad. Deportivo Alavés, Girona, Real Oviedo y Real Zaragoza fueron sus siguientes equipos hasta que el pasado verano firmó una campaña con los ferrolanos.

No le va nada bien al chiclanero, que sólo ha participado en nueve partidos y no juega desde el pasado mes de diciembre por decisión técnica. Entra en las convocatorias pero no tiene minutos. No ha competido en 2025 y vive uno de los momentos más complicados de su carrera al tener a día de hoy un papel de relleno en el banquillo. La próxima campaña cambiará de equipo para tratar de tomar impulso.