Cuándo es el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y posibles rivales del Cádiz CF

Roger Martí en el duelo contra el UCAM de la Copa del Rey.

El Cádiz CF se centra al cien por cien en la Liga pero no se olvida de la Copa del Rey. El conjunto amarillo aplicó la lógica y se impuso (1-3) al UCAM Murcia en una primera eliminatoria que se resolvió a partido único en el estadio BeSoccer La Condomina.

Una vez superado el compromiso inicial, el Cádiz CF espera rival para la segunda ronda que se disputará entre semana entre el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre. A tenor del calendario liguero, el conjunto amarillo no podrá jugar el martes (el domingo 30 se noviembre visita al Córdoba) y tendrá que hacerlo el miércoles o el jueves.

Son 56 escuadras, incluida la gaditana, las que formarán parte del sorteo que se efectuará el martes 11 de noviembre en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Seguirán exentos los cuatro equipos clasificados para la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao).

De nuevo se fijará un criterio geográfico para tratar evitar desplazamientos largos, aunque en esta ocasión se establecerán dos grupos y no cuatro como en la primera ronda. Los equipos de inferior categoría se medirán a los de superior y además ejercerán de anfitriones. Como en la anterior fase, será a partido único.

El Cádiz CF se cruzará con un equipo de Primera Federación que no quede emparejado con un conjunto de Primera División. En el caso de que todos los rivales del tercer escalón del fútbol español ya tengan contrincantes (de Primera o Segunda), los amarillos jugarán entonces con un adversario de LaLiga Hypermotion (de su misma división) y será el sorteo el que determine si el choque lo encara como local o visitante. La pasada temporada, el Cádiz CF tuvo como rival en el segundo episodio al Eldense, que también militaba en la categoría de plata. Los amarillos jugaron en casa y perdieron 0-1.

Los 56 equipos de la segunda ronda

Primera División (15): Valencia, Getafe, Celta, Alavés, Levante, Mallorca, Real Sociedad, Sevilla, Girona, Betis, Villarreal, Osasuna, Espanyol, Elche y Rayo Valllecano.

Segunda División (17): Huesca, Málaga, Almería, Sporting de Gijón, Mirandés, Cádiz CF, Real Zaragoza, Granada, Andorra, Ceuta, Albacete, Racing de Santander, Eibar, Cultural Leonesa, Burgos, Leganés y Deportivo de La Coruña (posible rivales del equipo de Gaizka Garitano)

Primera Federación (11): Cartagena, Ourense, Sabadell, Guadalajara, Ponferradina, Pontevedra, Tenerife, Racing de Ferrol, Eldense, Real Murcia y Talavera (posibles rivales del Cádiz CF).

Segunda Federación (11): Atlético Baleares, Torrent, Antoniano, Extremadura, Quintanar del Rey, Ebro, Real Avila, Navalcarnero, Reus, Sant Andreu y Numancia.

Tercera Federación (2): Cieza y Portugalete.