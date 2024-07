Cuál sería la alineación del Cádiz CF si la Liga empezara hoy

El Cádiz CF ya está en marcha para preparar a fondo el comienzo de la temporada 2024-25 que será diferente a las cuatro anteriores porque militará en Segunda División después de cuatro cursos consecutivos en Primera.

El grupo de jugadores se pone manos a la obra bajo las órdenes de Paco López, el entrenador que ha recibido el encargo de liderar el objetivo de regresar a la máxima categoría del balompié español. Se suceden las sesiones en la Ciudad Deportiva de El Rosal, habrá una concentración de una semana en el Fairplay Golf & Spa Resort (Benalup-Casas Viejas) y se disputarán varios encuentros amistosos con la idea de estar en forma cuando empiece la competición oficial el próximo 16 de agosto. El primer compromiso será contra el Zaragoza en el estadio Nuevo Mirandilla.

La plantilla experimenta modificaciones al bajar de una división a otra. De los 26 que acabaron la pasasa campaña 2023-24, ya no están doce (el último en marcharse fue Jeremías Conan Ledesma) y aún puede haber más bajas durante el verano.

Las salidas, que no son pocas, conlleva también la llegada de futbolistas. Han arribado cuatro y se espera que aterricen más antes del mes de septiembre para que el plantel quede definido en su totalidad. La delantera es la posición que necesita más refuerzos.

En la plantilla permanecen a día de hoy 14 futbolistas que terminaron el último curso con el Cádiz CF. A ellos se unen cuatro fichajes, los que vuelven de estar cedidos, los que estaban sin ficha y los ocho canteranos que pelean por hacerse un hueco.

Lo normal es que se produzcan más movimientos antes de la inauguración del campeonato. A la espera de lo que pueda suceder, si la Liga comenzara hoy, Paco López tendría que elegir entre los hombres que tiene en sus filas en este momento.

El técnico dispondría de margen de elección en algunos puestos y no tendría fácil la decisión, sobre todo en el centro del campo. Con los mimbres con los que cuenta el 10 de julio, a 37 días del inicio oficial de la temporada, el posible once estaría formado por Caro o David Gil en la portería. En defensa Zaldua o Iza Carcelén en el lateral derecho; Matos en el izquierdo y Fali y Víctor Chust en el centro. La posible salida del ex del Real Madrid podría abrir las puertas de la titularidad a Glauder.

La competencia en la media es enorme. Rubén Alcaraz parece elegido para liderar esa posición. La duda es quién estaría junto a él en esa zona: Álex Fernández, Kouamé, Escalante o Tomás Alarcón. En los extremos, Sobrino en el derecho y Ontiveros en el izquierdo (Brian Ocampo está en la Copa América con Uruguay). Y en la delantera, Chris Ramos y Roger Martí.

Es decir, sería un once formado en su mayoría por jugadores que hace poco tiempo estaban en Primera.