Cruzcampo renueva su patrocinio con el Cádiz CF

Cruzcampo consolida su apoyo al fútbol gaditano rubricando la renovación, por tres temporadas más (hasta 2027-2028), de su patrocinio al Cádiz Club de Fútbol, un equipo al que respalda históricamente.

La firma contó con la asistencia de Manuel Vizcaíno, presidente del equipo gaditano, y de Juan Gómez Verástegui, director territorial de Ventas en Andalucía, en un acto que permitirá a la cerveza andaluza seguir siendo testigo de excepción de los éxitos del Cádiz CF estando presente en todos los eventos que se celebren en su estadio, el Nuevo Mirandilla, incluido un festival de música en verano, Cádiz Music Stadium.

“Desde Cruzcampo España nos orgullece seguir patrocinando al Cádiz CF, un equipo con el que compartimos el arraigo, la autenticidad y la pasión por lo que hacemos. Es un honor poder contribuir a perpetuar sus proyectos y confiamos en que este acuerdo nos permita continuar creciendo juntos”, asegura Gómez Verástegui.

“Cruzcampo sigue mostrando su cariño por el Cádiz y por su afición con una alianza que perdura a lo largo de los años”, afirma el presidente del CF.