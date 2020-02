Siga en directo el Cádiz - Málaga

El Cádiz recibe esta tarde, a partir de las 16:00 horas, al Málaga en un apasionante derbi andaluz entre dos equipos que ahora mismo tienen marcados objetivos muy distintos. Los amarillos aventajarán en nueve puntos al tercer clasificado si son capaces de sumar hoy los tres puntos en litigio en el Ramón de Carranza. Los blanquiazules, por su parte, intentarán arañar algo positivo en feudo del líder para alejarse de la zona de peligro.

Álvaro Cervera ha convocado para este encuentro a todos los disponibles, la plantilla al completo excepto el centrocampista roteño José Mari, un titular habitual que es baja forzosa por culpa de un proceso gripal. Sergio Pellicer, ex jugador cadista y actual entrenador malaguista, desplaza a 19 jugadores, con el chiclanero Diego González como una de las novedades en la lista. Mikel Villanueva, otro ex del Cádiz, no viaja por decisión técnica.

No se pierda la previa de este Cádiz-Málaga.