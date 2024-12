El crédito de Paco López se agota: la clave del posible despido del técnico del Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF bajó a Segunda División después de cuatro años en Primera y en su condición de recién descendido se propuso como objetivo el inmediato retorno a la máxima categoría del fútbol español. Encargó esa misión a Paco López. El nuevo entrenado tuvo tiempo desde el pasado mes de junio para confeccionar, junto con la dirección deportiva, una plantilla adecuada para pelear por el reto más ambicioso.

El paso de las jornadas coloca al Cádiz CF en una realidad que nada tiene que con el objetivo planteado para la temporada 2024-25. En lugar de presentar batalla por el ascenso, se ve metido de lleno en la contienda por esquivar la caída a Primera Federación.

Son 17 las hojas arrancadas del calendario y el equipo no sólo no funciona sino que parece hundirse. Paco López ha tenido varios meses para inculcar sus conceptos pero los resultados no son los esperados. El técnico no da con la tecla y su crédito se agota.

La abultada derrota (2-4) ante el Deportivo de La Coruña tiene difícil explicación. Con un jugador más con empate a dos, el Cádiz CF recibió dos goles y fue incapaz de poner en apuros a un rival diezmado. Los cambios que hizo el entrenador debilitaron a un equipo que se resquebrajó por completo.

En la rueda de prensa posterior a la durísimo varapalo frente al cuadro gallego (recién ascendido), se vivió algún momento de tensión. El preparador cadista estuvo incómodo y se quejó de alguna pregunta de los periodistas.

Es más, el entrenador llegó a señalar directamente a sus jugadores. "La debilidad defensiva hace que perdamos el partido... Hay acciones que no pueden pasar en un equipo profesional pero pasan y nos penalizan... Hay errores y seguimos cometiendo errores. Los últimos 20 minutos son lamentables de nuestra parte.", declaró en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla.

La situación se vuele muy delicada para Paco López. Está más cuestionado que nunca y su destitución es una opción que no se puede descartar. Puede depender de un tema económico. Solofichajes desvela que el despido del entrenador será más económico para el club si el equipo cae a puestos de descenso, algo que puede ocurrir el domingo si el Burgos empata o gana en el campo del Levante y el Córdoba vence al Sporting de Gijón en El Molinón.

Y es que hay una cláusula en su contrato por la que a partir de la 15ª jornada de Liga el club le abonaría sólo la mitad del finiquito si la destitución se produce con el equipo metido en zona de descenso.

El Cádiz CF ya ha llegado a ocupar plaza de descenso pero antes del capítulo 15. Fue colista en la jornada inaugural, 19º en la tercera y en la décima, 20º en la undécima y en la decimotercera, y 19º en la decimocuarta. Vive peligrosamente en los puestos bajos esté o no en decenso.