Paco López: "Hay acciones que no pueden pasar en un equipo profesional"

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF. Una comparecencia complicada después de una derrota dura; algo de tensión con las preguntas y las respuestas, fruto de la situación del equipo.

Explicación a lo acontecido. "Es incomprensible. Haces la mejor primera parte desde que estoy aquí. Muy completa, pero nos falta más mala leche y matar. En cuanto a juego, presión y jugar de atrás... muy bien. Luego la segunda parte, entre las acciones individuales de Lucas (Pérez), que marca la diferecia, y la debilidad defensiva hace que perdamos el partido".

¿Se puede levantar esta situación? "Se tiene que levantar. ¿Qué hacemos en la jornada 17? ¿Arrojamos la toalla? Hay que creer. El vestuario está jodido pero no queda otra que levantarse. Entiendo la situación, es un palo importante. Se echa por tierra todo lo que haces. Hay acciones que no pueden pasar en un equipo profesional pero pasan y nos penalizan. Llegas infinidad de veces y te vas 1-1 al descanso. Y luego han pasado otras muchas cosas y ahí está el resultado final".

Dos goles estando el rival con diez, cadena de errores. "Nuestra obligación es trabajar, insistir. Nos pagan para eso. Tomaremos las medidas que haya que tomar; esto es así. Los objetivos se consiguen al final de temporada. Vamos a luchar por ganar cada partido. Si ves la segunda parte es verdad que se ve que se defiende mal".

Cuál es el problema de la defensa. "No creo que el futbolista no quiera. Eso sería muy grave. Hay errores y seguimos cometiendo errores. Los últimos 20 minutos son lamentables de nuestra parte. Las circunstancias en las que estaba el equipo con las lesiones y no es poner paños calientes. Las desgracias se nos acumulan".

La defensa, ¿es lo que más preocupa? "Sí, es palpable, es evidente. Para todo lo que generamos y llegamos, nos falta ambición, matar, talento, mejores decisiones... es un cúmulo de cosas. Eso es lo que nos están penalizando".

Los cambios de Álex y Alejo. "Alejo ha pedido el cambio, se veía ya superado en ese lado. No es una posición habitual para él. Y Álex había bajado el ritmo bastante; el hecho de no tener continuidad este año y el esfuerzo que ha hecho, lo hemos cambiado porque el ritmo en la presión no era igual".

Mercado de invierno. "No creo que deba entrar en valoraciones cuando todavía quedan partidos... No procede hablar de entradas y salidas. Estamos los que estamos y hay que tirar para adelante".

La presión que existe. "Antes del partido de hoy, la sensación y el sentimiento del equipo era de dar un golpe en la mesa por sensaciones y juego. Es un varapalo. Nunca me he dejado llevar por situaciones clasificatorias porque no me conduce a nada. Hay que insistir en las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal. Entiendo que se pueda generar en el entorno, pero dentro ponemos el foco en el trabajo".