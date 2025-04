El crédito de Garitano en las últimas ocho jornadas del Cádiz CF

Gaizka Garitano no pasa por su mejor momento.

Las dos líneas que existen o que más analiza el cadismo en la trayectoria del Cádiz CF en los últimos dos meses señalan de una forma u otra al entrenador, Gaizka Garitano. El preparador vasco había conseguido alejar al equipo del descenso y abrir el frasco de grandes deseos con miras al ascenso, pero esa tendencia ascendente sufrió un frenazo que dura ya ocho jornadas y que genera dudas en la capacidad del entrenador.

Dos triunfos en ocho encuentros es un dato que no ayuda a pensar en versión optimista y que compite con la buena reacción del Cádiz CF a la hora de si la línea del preparador vasco es lo sucedido en su primera etapa o en la actual. Cuando tenga la permanencia atada, Garitano dispondrá de un año más de contrato y la cuestión es que si un proyecto ambicioso -en el caso de que el club apueste por esa línea la próxima campaña- será bien aprovechado por el responsable del plantel.

Las últimas ocho jornadas no ayudan para nada porque a pesar de que el equipo tiene carencias, éstas tampoco están siendo bien gestionadas por el entrenador y se está viendo con algunas alineaciones y con los cambios durante los partidos. Hay futbolistas que no están ni se les espera y Garitano insiste en echar mano de ellos, quizás porque no hay más cera que la que arde o ha perdido la confianza en el más que discutible fondo de armario del equipo.

Sin lugar a dudas, con el bajón de Javier Ontiveros -muy lejos de su mejor nivel-, el rendimiento del grupo ha descendido y va de la mano con los dos últimos meses. Garitano no ha conseguido recuperar al malagueño, que se mueve entre un desgaste personal con influencia en el aspecto físico, así como en el desencanto de que apenas hay capacidad en el plantel de rendir a su nivel. Se ve y se siente que ese salto de calidad no lo tiene ningún otro compañero, por lo que 'navega' muy solo cuando el viento ha dejado de soplar a favor.

La cuestión es la siguiente: ¿qué papel debe tener el entrenador del Cádiz CF ante esta situación? ¿Está acertando Garitano en sus decisiones? ¿Su mensaje, que tan buen resultado dio a su llegada, ha caído ahora en saco roto? El tema tiene un análisis profundo y de alguna manera pone en el centro de todo al técnico, que es el primero que está preocupado con la imagen de su equipo.

El Cádiz CF ha perdido cuerpo, templanza y gol en dos meses, y las consecuencias van desde la imagen en el rectángulo de juego, una semana tras otra, a la sucesión de malos resultados que han acercado la zona de descenso a seis puntos (39 del Eldense por los 45 del equipo amarillo). Es el mayor peligro a falta de siete encuentros. El objetivo de la permanencia se ve cerca, aunque lo que muestra el equipo deja abierto un canal inquietante que no invita a ser optimista. Cuanto antes se sumen los seis o siete puntos necesarios, todo se verá de otra manera. Pero se está convirtiendo en un mundo que los de Garitano sumen esos puntos.