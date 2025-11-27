Córdoba-Cádiz CF: horario y dónde ver en TV

Las necesidades empiezan a acuciar al Cádiz CF de Gaizka Garitano. Tras el buen arranque liguero que le llevó a ser, incluso, líder de LaLiga Hypermotion, el conjunto cadista se encuentra en una auténtica crisis tanto de juego como de resultados al sumar solo tres de los últimos 18 puntos en liza. Por ello, y a pesar de que actualmente se encuentra en la zona templada de la tabla, comienza a ser necesaria una reacción antes de que empiece a instalarse en los puestos de peligro. Para ello, este visita tendrá una visita complicada para salir del atolladero en el que se encuentra al tener que disputar un derbi andaluz contra el Córdoba.

Tras el nefasto encuentro de la pasada semana ante la Cultural Leonesa, con cambios antes de acabar la primera mitad y jugadores señalados, es una auténtica incógnita lo que va a hacer Gaizka Garitano. Lo que sí está claro es que necesita mover el avispero para dar con una tecla que ya lleva varias semanas fallando. Ante esto, el técnico vasco solo cuenta con la baja de larga duración de Fali. Por su parte, siempre es una incógnita el estado físico de Ontiveros, un jugador clave que se debe recuperar para tener más y mejores argumentos ofensivos.

Por su parte, el Córdoba lo dirige Ivan Ania, un viejo conocido que defendió la elástica amarilla en la 2005/06, temporada que el Cádiz disputó en Primera División con Víctor Espárrago en el banquillo. Además, en la plantilla cordobesista también está el excadista Sergi Guardiola.

El conjunto blanquiverde llega a este encuentro de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion con multitud de bajas. Por un lado, se pierden el partido Carracedo y Dani Requena por acumulación de amonestaciones, mientras que Rubén Alves deberá cumplir sanción tras ver la roja directa ante el Granada. Por el otro, no estarán disponibles por lesión Fomeyem, Villarrasa, Diego Bri y Adilson.

Córdoba y Cádiz CF se encuentra en empatados a 21 puntos en séptima y octava posición, respectivamente, a un punto del Castellón, que marca la frontera del playoff de ascenso, y a cuatro del Andorra, que hace lo propio con el descenso.

Horario del Córdoba-Cádiz CF

El partido de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion que van a disputar Córdoba y Cádiz CF se jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 18.30 horas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Dónde ver el Córdoba-Cádiz CF

El encuentro que protagonizarán los equipos dirigidos por Iván Ania y Gaizka Garitano se podrá ver a través de los canales Fútbol 2, de la plataforma Orange TV, y LaLiga Hypermotion TV, disponible en multitud de plataformas como Movistar Plus+, Orange, DAZN, Vodafone, Prime Video o Digi, entre otras. Además, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de Diario de Cádiz.