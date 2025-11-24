Venta de entradas visitantes para el Córdoba - Cádiz CF: precio y cómo comprar

Tras perder en casa (1-2) ante la Cultural Leonesa, el Cádiz CF visita al Córdoba el próximo domingo 30 de noviembre (18:30 horas) en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion.

La entidad cadista anuncia la venta de entradas visitantes e informa del proceso para su adquisición que consta de tres fases.

Fases del proceso de venta

1. Inscripción previa de socios

• Se abrirá una plataforma exclusiva para socios el lunes a las 12:00 horas.

2. Venta de entradas para socios inscritos

Tras la confirmación de la entrada por parte de la plataforma, los socios podrán comprar la entrada:

o Por vía telefónica: llamando al 956 000 011.

o De forma presencial: en las oficinas de Atención al Socio.

Martes y Miércoles : de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h

3. Lista de reservas

A partir del jueves, las entradas que no hayan sido retiradas pasarán automáticamente a la lista de reserva.

En caso de quedar entradas disponibles, el Cádiz CF se pondrá en contacto con los socios a partir del jueves a las 9:30 h, siguiendo el orden de inscripción, hasta completar el aforo disponible.

Se puede adquirir las entradas en el siguiente enlace

Claves

• Cada socio podrá adquirir una (1) entrada personal e intransferible.

• Las entradas estarán nominativas y sujetas a control de identidad.

• Precio: 20 euros.