Venta de entradas visitantes para el Córdoba - Cádiz CF: precio y cómo comprar
El conjunto gaditano juega a domicilio el domingo 30 de noviembre en la 16ª jornada de Liga
Tras perder en casa (1-2) ante la Cultural Leonesa, el Cádiz CF visita al Córdoba el próximo domingo 30 de noviembre (18:30 horas) en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion.
La entidad cadista anuncia la venta de entradas visitantes e informa del proceso para su adquisición que consta de tres fases.
Fases del proceso de venta
1. Inscripción previa de socios
• Se abrirá una plataforma exclusiva para socios el lunes a las 12:00 horas.
2. Venta de entradas para socios inscritos
Tras la confirmación de la entrada por parte de la plataforma, los socios podrán comprar la entrada:
o Por vía telefónica: llamando al 956 000 011.
o De forma presencial: en las oficinas de Atención al Socio.
Martes y Miércoles : de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h
3. Lista de reservas
A partir del jueves, las entradas que no hayan sido retiradas pasarán automáticamente a la lista de reserva.
En caso de quedar entradas disponibles, el Cádiz CF se pondrá en contacto con los socios a partir del jueves a las 9:30 h, siguiendo el orden de inscripción, hasta completar el aforo disponible.
Se puede adquirir las entradas en el siguiente enlace
Claves
• Cada socio podrá adquirir una (1) entrada personal e intransferible.
• Las entradas estarán nominativas y sujetas a control de identidad.
• Precio: 20 euros.
