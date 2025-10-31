La Copa del Rey, un espaldarazo para el próximo rival del Cádiz CF

El FC Andorra, próximo rival en Liga del Cádiz CF, se lamió las heridas ligueras, especialmente la dura derrota del último fin de semana en Málaga, con un contundente triunfo ante el modesto Valle de Egüés (1-5) que le permite seguir adelante en la Copa del Rey. El conjunto que dirige Ibai Gómez encarriló el partido antes de la media hora, gracias a un tanto de Merquelanz, que debutaba, y dejó la eliminatoria vista para sentencia antes del descanso, con otro tanto de Petxa justo antes de tomar el camino a vestuarios. Un primer tiempo en el que el Andorra demostró que había viajado dispuesto a evitar sorpresas.

Con un claro marcador a su favor, el segundo tiempo fue muy cómodo para el conjunto tricolor, que acabó redondeando la goleada con tantos del ex del Cádiz CF Manu Nieto, Uzkudun y Cerdà. Los locales pudieron firmar el tanto del honor gracias a un penalti transformado por Iriarte que situó el momentáneo 1-4 en el marcador.

Además de Merquelanz, Ibai Gómez hizo debutar a Akman. El técnico del Andorra aprovechó para hacer rotaciones, destacando el regreso de Cerdà tras su lesión.

Anímicamente el próximo rival del Cádiz CF recibe un espaldarazo importante al sentirse capaz de vencer con claridad aunque fuera a un adversario de Tercera Federación y en otra competición. Ese triunfo holgado espera que se traslade a la Liga con buenas sensaciones y mejores marcadores. La primera prueba será este domingo contra el conjunto cadista.