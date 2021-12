Álvaro Jiménez: "Me he reencontrado conmigo mismo"

El atacante Álvaro Jiménez pasó por los micrófonos de los medios del club tras la holgada victoria del Cádiz CF sobre el modesto Villa de Fortuna en el partido de la Copa del Rey disputado en Murcia.

El futbolista del Cádiz CF dijo justo después del triunfo que "me he reencontrado conmigo mismo teniendo buenas sensaciones. No hay que quitar méritos al equipo. Hemos trabajado, hemos hecho lo que debíamos, hemos pasado de ronda y a pensar en el encuentro del domingo", dijo.

El 11 del cuadro gaditano ha jugado también por el centro del ataque. "No es la primera vez que juego en esa zona. Me gusta meterme entre líneas, perderme por ahí y aprovechar los espacios. Seguiré luchando por un puesto y yo solo estoy esperando que el míster me dé la oportunidad. Estoy agradecido".

Amor por la Copa del Rey. "Es una competición bonita la Copa, según pasas de ronda es más ilusionante. Ha sido una buena oportunidad para mí jugar los noventa minutos para acumular minutos. Si el entrenador me necesita el domingo, estaré preparado".