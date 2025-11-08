Convocatoria del Valladolid para enfrentarse al Cádiz CF

Después de la última sesión de trabajo en suelo pucelano, el Valladolid, por medio de su técnico, Guillermo Almada, ha dado a conocer el nombre de los jugadores que forman parte de la lista de convocados para medirse al Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla este domingo a las nueve de la noche.

El preparador del conjunto vallisoletano cuenta con el regreso de Marcos André de Sousa, que fue baja por su expulsión contra el Deportivo y que vuelve para este duelo. Por contra tiene las bajas de Juanmi Latasa e Iván Garriel. Mientras el primero tiene molestias en el tobillo que le imposibilitarán estar con el equipo las dos próximas semanas, el segundo sigue en la enfermería tras ser operado de su lesión de más larga duración.

Otra cara novedosa en la expedición (la primera con todo integrantes del primer equipo) es Mohamed Jaouab, que tiene pendiente su estreno oficial. Para ello, Almada deja fuera por decisión técnica a Koke Iglesias, Xavi Moreno y Hugo San, pero esta vez sí llama a Adrián Arnu.

La convocatoria de 23 jugadores es la siguiente: Álvaro Aceves, Guilherme Fernandes, Trilli, David Torres, Javi Sánchez, Pablo Tomeo, Mohamed Jaouab, Guille Bueno, Mathis Lachuer, Víctor Meseguer, Ibrahim Alani, Mario Maroto, Stanko Juric, Amath Ndiaye, Iván Alejo, Stipe Biuk, Peter Federico González, Sergi Canós, Marcos André, Jorge Delgado, Adrián Arnu, Chuki y Julien Ponceau.