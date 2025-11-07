El técnico del Valladolid tiene su clave para tumbar al Cádiz CF

El entrenador del Real Valladolid, el uruguayo Guillermo Almada, ha asegurado este viernes, en rueda de prensa, que, aunque la baja de Juanmi Latasa "es importante" para el equipo, tiene claro cómo lo va a suplir y qué once sacará este próximo domingo en Cádiz para traerse los tres puntos.

Latasa, que estará algunas semanas de baja, por una lesión en el tobillo, sigue siendo el 'niño mimado' del técnico uruguayo "porque, aunque muchos midan su rendimiento por los goles, da mucho más: entrega, disposición y sacrificio, ya que se ha infiltrado para poder jugar", ha dicho.

"Su compromiso es espectacular y todo el grupo le respalda. Hay que recuperarlo para que esté más suelto dentro de la cancha. Confiamos en los compañeros que lo suplantarán y se ha entrenado con diferentes propuestas, para adaptarnos lo mejor posible a las necesidades del partido", ha reconocido.

La victoria ante el Granada tuvo una gran trascendencia para el cuasdro blanquivioleta, porque tras la eliminación de la Copa del Rey necesitaban reencontrarse con el trifunfo, y las sensaciones, sobre todo en el segundo tiempo, fueron buenas, a lo que se añade que, en un grupo joven, ganar es un aporte anímico determinante".

Aunque tienen claro que deben "seguir creciendo en lo futbolístico", como lo están haciendo a pesar de tantos cambios por motivos de lesiones, pero considera que van "por el buen camino" y confía "en la fortaleza del grupo" para seguir sumando de tres en tres.

Lo que, ante el Cádiz CF, pasa por "jugar mejor que un rival que tiene una plantilla de buenos futbolistas, que está haciendo una buena campaña, con un buen entrenador", y por tanto, les va a pedir la máxima exigencia y estar "a pleno rendimiento y muy conectados" para ganar el partido.

"Hay que proponer mucho para llevarnos los tres puntos. Luego pueden surgir imponderables, como en La Coruña, pero la idea es la misma, siempre con esa intención de crecer y ganar el choque, porque es un encuentro que está en posiciones clave, por mucho que quede de campeonato", ha advertido.

Preguntado sobre el "secretismo" que muestra ahora, en cuanto al once titular, ha indicado que se debe a que esperan a última hora para plantear la mejor opción ante tantas lesiones, que les está impidiendo tener más continuidad en el esquema táctico.

En su opinión, el equipo "no está mejor fuera que en casa", porque el objetivo es siempre "presionar y generar más que el rival", como demostró ante el Granada, en un gran segundo tiempo, si bien lamenta que el clima se enrareciera en ese choque, por parte de la afición.

Al respecto ha comentado que "la gente se puede expresar como quiera, pero pitar a los jugadores va en contra de todos, porque genera un nerviosismo que afecta al rendimiento, si bien supieron afrontarlo bien, haciendo un buen encuentro y con el marcador adverso, que es aún más difícil.

Lo que quiere es "poder contar con todos los jugadores, porque eso daría mayor fortaleza a la hora de tomar decisiones", ha añadido Almada, quien trabaja para lograr más regularidad en el rendimiento, y que eso redunde en mejores resultados.

En cuanto a Ponceau, ha admitido que le trajeron "para jugar en otra posición", pero, por las necesidades del equipo, lo adaptaron "y lo está haciendo muy bien", gracias al trabajo que se ha hecho con él, sobre todo en el aspecto defensivo, "ya que él es un futbolista con más cualidades ofensivas".

También ha hablado de Javi Sánchez, que salió como titular ante los nazaríes pero fue sustituido tras la reanudación: "Ha sido un líder desde que llegamos; ha entrenado de excelente forma; ha sido un apoyo para los más jóvenes y, aunque a nadie le gusta salir del campo, siguió sumando desde el banquillo y mostró mucha fortaleza", ha desvelado.

Por último, ha indicado que el tiempo que lleva en Valladolid "ha sido espectacular" y, para él, "estar en un club histórico, después de una temporada anterior muy difícil, con un plantel renovado, con muchos jóvenes y un cambio de propiedad, lo logrado es un orgullo". "Vamos haciendo camino al andar, porque armar un equipo nuevo no es nada sencillo, y menos cuando hay tantas variantes en diferentes ámbitos del club, pero esperamos dar alegrías a toda la gente en un campeonato que es muy competitivo y con mucha paridad entre todos", ha precisado.