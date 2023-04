Convocatoria del Cádiz CF ante el Osasuna: una lista sin sorpresas

El Cádiz CF realizó el lunes 24 de abril el último entrenamiento antes de afrontar el martes el partido contra el Osasuna correspondiente a la 31ª jornada del campeonato de Liga.

La plantilla cadista se ejercitó en el estadio Nuevo Mirandilla, escenario del encuentro, con la mente puesta en una importante cita en la carrera por la permanencia en Primera División. La sesión dio paso a la rueda del entrenador, Sergio González, y después al anuncio de la convocatoria.

La lista, formada por 21 futbolistas, no deparó sorpresas una vez conocidas las cinco bajas que hay en el conjunto amarillo. Además de la prolongada ausencia de Brian Ocampo (no podrá jugar hasta la próxima temporada 2023/24), no están disponibles por problemas físicos los centrales Fali y Jorge Meré, el medio Gonzalo Escalante y el delantero Anthony 'Choco' Lozano. La novedad en el capítulo de bajas es Fali tras caer lesionado en el encuentro ante el Espanyol. No hay caras nuevas respecto a la anterior lista.

El técnico recurre, por tanto, a todos los efectivos que están preparados para una contienda de enorme trascendencia. No ha contado en esta ocasión con ningún miembro del filial cadista como sí hizo en el choque frente al Espanyol, cuando incluyó en la lista al atacante José Antonio de la Rosa, que ocupó plaza en el banquillo aunque no llegó a participar.

Los futbolistas convocados por el entrenador para encarar el partido ante el cuadro navarro son los porteros Jeremías Conan Ledesma y David Gil; los defensas Iza Carcelén, Raúl Parra, Momo Mbaye, Luis Hernández, Víctor Chust, Santiago Arzamendia y Alfonso 'Pacha' Espino; los centrocampistas Rubén Alcaraz, José Mari, Álex Fernández, Youba Diarra y Fede San Emeterio; los extremos Theo Bongonda, Iván Alejo y Rubén Sobrino; y los delanteros Álvaro Negredo, Chris Ramos, Sergi Guardiola y Roger Martí.