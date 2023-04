Guía para la afición del Cádiz CF en el partido contra el Osasuna: busiana, donación de leche...

El Cádiz CF se juega buena parte de sus posibilidades de permanencia en Primera División la última semana del mes de abril en la que afronta dos partidos consecutivos en el estadio Nuevo Mirandilla. Si los gana, tendrá el objetivo casi amarrado. En caso contrario, puede peligrar su continuidad en la máxima categoría.

Llegados a este tramo de la temporada 2022/23, con sólo ocho jornadas por delante, todos los partidos son auténticas finales para el conjunto amarillo. Los jugadores están llamados a ofrecer su mejor versión como bloque y en el plano individual. Y la afición desempeña un papel fundamental, sobre todo en los dos envites seguidos en casa, el primero frente al Osasuna el martes 25 y el segundo ante el Valencia el domingo 30.

Los de Sergio González preparan a fondo el encuentro ante el cuadro navarro y la hinchada también se organiza para darlo todo antes y durante el partido. Su apoyo es fundamental. Se trata de que los jugadores noten el aliento desde su llegada al recinto hasta el pitido final. La intención es que se produzca la comunión necesaria para que los tres puntos se queden en territorio gaditano.

La Federación de Peñas Cadistas (FPC) pone tarea a la afición para este duelo de enorme relevancia en plena segunda vuelta. En primer lugar, recomienda no dejar ningún abono sin usar. De hecho, pide que aquel abonado que no pueda asistir ceda el carné para la ocasión con la idea de que no queda un asiento libre.

La FPC propone que todos los seguidores acudan con camiseta amarilla. "Eso no falla pero por decirlo que no quede", apuntan desde la Federación de Peñas.

Recibimiento: La entidad que agrupa a las peñas invita a los hinchas a esperar la llegada del autobús del Cádiz CF al estadio en torno a las seis de la tarde. Es lo que suele conocerse como 'busiana'. Será el primer contacto de los jugadores con la afición una hora y media antes del partido. Un momento emotivo y de estímulo para los futbolistas.

Acto solidario: Desde de las seis y cuarto hasta las siete, la FPC instalará un 'stand' junto al monumento a la afición para recoger leche solicitada a la afición y donarla al Banco de Alimentos.

Pintacaras: En esa misma frecuencia horaria y como en anteriores citas, la Federación de Peñas desarrollará la iniciativa de pintar la cara de aficionados que lo deseen con los colores del equipo.

Acceso al interior del estadio: La FPC recomienda entrar a las siete de la tarde para "empezar a abrigar al equipo desde el calentamiento".

19:30: Desde el comienzo del partido "animar, animar y animar", recuerdan desde la Federación. A la finalización del encuentro, "despedir al equipo y agradecer la lucha y el resultado", con la esperanza de una victoria que sirva para dar un paso más hacia la salvación.