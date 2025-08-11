Conozca el plan de trabajo del Cádiz CF antes del debut en Liga

Ontiveros, en primer término en el entrenamiento de este lunes.

El Cádiz CF entra de lleno en la primera semana de competición porque el próximo domingo, día 17 de agosto, hará su estreno en Liga con la visita del Mirandés al Nuevo Mirandilla (19:30 horas). Unos días en los que se va soltando la dinámica de pretemporada para ir tomando la de una campaña normal con encuentros cada fin de semana.

La planificación contempla cuatro sesiones matinales en la Ciudad Deportiva de El Rosal, todas ellas a puerta cerrada, además del entrenamiento que tendrá lugar en el estadio Nuevo Mirandilla, escenario del debut liguero. Todo ello en una semana en la que el calor está ya siendo protagonista, lo que de alguna manera condicionará el trabajo de los jugadores.

Este es el plan de trabajo previsto es el siguiente:

Lunes: entrenamiento a las 10:00 horas en las instalaciones de El Rosal (campos 1 y 4, a puerta cerrada).

Martes: jornada de descanso decretada por el cuerpo técnico.

Miércoles: entrenamiento a las 10:00 horas en las instalaciones de El Rosal (campos 1 y 4, a puerta cerrada).

Jueves: entrenamiento también a las 10:00 horas, pero en esta jornada será en el estadio Nuevo Mirandilla.

Viernes: entrenamiento a las 10:00 horas en las instalaciones de El Rosal (campos 1 y 4, a puerta cerrada). A la finalización, rueda de prensa de Gaizka Garitano.

Sábado: entrenamiento a las 10:00 horas en las instalaciones de El Rosal (campos 1 y 4, a puerta cerrada).

Domingo: Cádiz-Mirandés (19:30 horas), correspondiente a la primera jornada de Liga en Segunda División.