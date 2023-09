Conflicto judicial cinco años después del traspaso de Álvaro García del Cádiz CF al Rayo Vallecano

El Cádiz CF informó el viernes 22 de septiembre de que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz, en sentencia de 20 de septiembre de 2023, ha resuelto estimar la demanda sustanciada por la agencia de representación de jugadores IMPLICA-T, por unos alegados servicios de intermediación del jugador Álvaro Garcia, que eran completamente desconocidos para la Entidad hasta recibir la reclamación judicial.

Álvaro García fue traspasado por el Cádiz CF al Rayo Vallecano en el mercado de verano de 2018 después de tres exitosos años en el conjunto amarillo. Cinco años después de aquella venta, hay un conflicto judicial que permanece abierto. De hecho, el futbolista ya no perteneca a esa agencia y está representado por Your First Sport.

En ese sentido, el testimonio del ex gestor deportivo Enrique Pina, así como del ex director deportivo Juan Carlos Cordero, "han resultado determinantes para que prosperase dicha reclamación, basada en un contrato cuya existencia nunca fue comunicada por dichos gestores al club, y orquestado haciendo uso de los poderes que posteriormente le serían retirados por parte del Consejo de Administración", señalaron desde la entidad cadista.

Adicionalmente, las condiciones que se contenían en esos pactos, "primaban los intereses de la propia Agencia de representación, regentada por Rafael Rodríguez y Minerva Salas, sobre los del propio Cádiz CF", explicaron desde el club, desde donde añaden que "la versión de los propios responsables de dicha Agencia, y la forma de producirse las mencionadas actuaciones, ha contado con el respaldo del Presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa".

Sin perjuicio de que la sentencia referida será objeto de recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz, desde el club indicaron que "estos hechos han sido denunciados en vía penal", a la vez que señalaron que "los servicios jurídicos de la entidad analizarán cualesquiera otras acciones pudieran corresponder, para reclamar de los responsables los daños y perjuicios irrogados al club como consecuencia de dicha conducta irregular".