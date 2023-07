El conflicto entre el Cádiz CF y el Getafe por Lozano sigue abierto: el club amarillo incluye en la denuncia unas declaraciones del delantero

El conflicto entre el Cádiz CF y el Getafe por el fichaje del Anthony 'Choco' Lozano por el cuadro madrileño parecía cerrado pero en realidad está más abierto que nunca y puede ir para largo.

La entidad cadista mantiene las dos denuncias que hizo contra el Getafe, una ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y otra ante LaLiga.

La RFEF no apreció irregularidades en el Getafe pero el Cádiz CF ha recurrido y además el caso continúa abierto en LaLiga. En la entidad cadista consideran que el club azulón se saltó la normativa de la FIFA por la que el equipo que quiera negociar con un jugador debe avisar al club de origen.

El conjunto amarillo y el Getafe se estaban jugando la permanencia en Primera División cuando el club madrileño se hizo con Lozano. El enfado en el club del Nuevo Mirandilla es aún mayor porque consideran que se podía dar un caso de adulteración de la competición al tocar el Getafe a un jugador de un rival directo que de esa forma podía quedar debilitado.

El Cádiz CF quiere incorporar al expediente de la denuncia las declaraciones de Lozano cuando fue presentado como nuevo jugador getafense. El delantero dijo que su actual equipo se puso contacto con sus representantes en abril y al parecer el contrato presentado por el Getafe en LaLiga tiene fecha del 1 abril.

Además dela contradicción entre las palabras de Lozano y la fecha del contrato, en el Cádiz CF ya tenían sospechas de las negociaciones entre los agentes del jugador y el Getafe antes del mes de abril.

La entidad cadista está dispuesta a llegar hasta el final del caso para aclarar lo sucedido. Si es necesario, estaría dispuesta a acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), es el máximo organismo que resuelve los conflictos que se generan en el ámbito deportivo. Su sede principal está en Lausana (Suiza).

En su presentación como nuevo futbolista del Getafe, Lozano afirmó sobre el asunto que "es un tema que lo tiene claro mi representante. En abril se pusieron en contacto con ellos, fue cuando empecé a saber del interés. Solo quería un club de Primera. Mis representantes se movieron bien en ese tema".

Sobre la polémica con el Cádiz CF, el ariete señaló que "ya no existe, aunque el curso pasado no fue fácil. Se manejaba información que no fue del todo correcta. Tuve inestabilidad. Estaban pensando cosas que no eran. Esto es fútbol, quedó en el pasado".

Lozano apuntó directamente al presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno. "No creo que la afición cadista esté en mi contra. Hay algo del presidente, se metió algo en la cabeza que no es. Espero que no va a pasar nada malo con la afición. Estoy muy agradecido con ese club y esa afición, siempre va a ser un equipo que voy a llevar".